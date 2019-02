Aiuta anche tu Marotta a recuperare la memoria sugli errori del Var

BORSA MILANO chiude positiva - bene banche - Aiuta ottimismo Usa-Cina : Gli investitori cominciano a ragionare sul fatto che le valutazioni delle azioni europee sono interessanti e che il rallentamento dell'economia è ormai nei prezzi. Trump ha annunciato ieri che ...

Processi e TV spettacolarizzano il dolore - ma possono anche Aiutare la magistratura : Sentiamo parlare spesso di tv invadente o tv del dolore, ma se invece fosse un mezzo per aiutare la magistratura a risolvere casi complessi? Certi programmi tv trasformano il dolore in spettacolo e soprattutto trasformano noi in spettatori di esso. Non siamo più scioccati dalla violenza, ma incuriositi. Mentre guardiamo questi programmi ci infiliamo i panni da detective e ne vogliamo sapere sempre di più! Vogliamo sapere ogni dettaglio ...

Tumore al seno : anche i farmaci contro il colesterolo alto potrebbero Aiutare a curarlo : La scienza aveva già dimostrato l'importante ruolo delle statine contro il cancro in generale, ma due studi europei, ne confermerebbero un ruolo importante per combattere il cancro al seno. A ...

Con web e tecnologia fin dall'asilo : tante le insidie anche prima dell'adolescenza - come farsi Aiutare : Una settimana di incontri, dibattiti, spettacoli , a ingresso gratuito e in vari luoghi della città, tutti uniti dal leitmotiv che le tecnologie possono fare grandi cose, ma non dipende da loro. 'E' ...

ANCHE I CRISTIANI CADONO IN DEPRESSIONE/ Come la fede può Aiutare a uscirne : Dio porta luce nella selva oscura : ANCHE un credente può ammalarsi di DEPRESSIONE e soffrirne le conseguenze, ma ha una capacità maggiore a guarire ecco di cosa si tratta

Accudiscono anziani e Aiutano i malati - ecco i robot sviluppati da un team della Campania : “Rilevano anche stati d’animo” : Accudiscono l’anziano e il malato di Alzheimer, ricordandogli di prendere le medicine, bere e intrattenendolo con attività quali ginnastica, giochi interattivi, musica. Riescono addirittura a rilevare stati d’animo. Sono i social robot realizzati nell’ambito del progetto «Upa4sar» che vede un team tutto al femminile coordinato da Silvia Rossi, ricercatrice dell’Università Federico II di Napoli e che coinvolge anche esperti Cnr e dell’Università ...

CHI CREDE IN DIO DORME MEGLIO/ Lo studio - il miracolo della fede : Aiuta anche a prendere sonno prima : Chi CREDE in Dio DORME MEGLIO: lo dice uno studio pubblicato sul Journal for the Scientific Study of Religion. Ecco spiegati i motivi.

PIL E LAVORO/ La scommessa della Romania che può Aiutare anche noi : Dal 1° gennaio è iniziato il semestre di Presidenza dell'Ue della Romania, Paese che economicamente sta vivendo un buon periodo

Frutta secca e tè verde : anche l’alimentazione può Aiutare contro la carie : La parodontite e la carie sono tra le malattie che colpiscono la bocca più frequentemente e che portano, come estrema conseguenza, anche alla perdita dei denti. Secondo recenti studi infatti proprio la carie si manifesta nel 63% della popolazione, tanto che ben il 48% ha pagato la propria disattenzione con la perdita di almeno un dente (perché di disattenzione si tratta quando non si esegue la pulizia regolarmente, si saltano i controlli dal ...

Ballare Aiuta a tenere in forma anche il nostro cervello : Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi. Già, soprattutto se il corpo in questione viene tenuto in forma a ritmo di musica. Ad aggiungere questa postilla al celebre detto latino arriva un nuovo studio pubblicato sulla rivista dell'American Geriatrics Society, che ha voluto provare quello che molti appassionati di salsa, merengue, valzer & co sostengono da anni: Ballare aiuta non solo la salute dell'organismo, ma anche ...