SkyTg24 | anziana contestatrice irrompe in diretta | «Maledetti!» – Video

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Sky Tg24“Maledettiii!“. Stentoreo e convinto, un grido ha interrotto ladida Montecitorio. All’improvviso, durante il collegamento, l’inviato del canale all news è stato sopraffatto dallo strillo di un’signora sopraggiunta alle sue spalle per esternare la propria indignazione (non meglio circostanziata). Ecco le immagini.Fuoriprogramma a #Montecitorio, un’protesta durante il collegamento incon il TG urlando “Maledetti”. Il⬇️ pic.twitter.com/SdG5CedLjj— Sky tg24 (@) 25 febbraio 2019Il giornalista Marco Di Fonzo stava illustrando le ultime notizie dalla politica, riportando i commenti di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sui risultati delle elezioni regionali in Sardegna, quando si è consumato il fuori programma. Lo strillo della passante ha ricordato le ...