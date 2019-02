Regionali Sardegna | lo scrutinio va a rilento |Solinas centrodestra avanti su Zedda

Regionali Sardegna - lo spoglio aggiornato : i nuovi dati reali - Solinas e centrodestra fanno il vuoto : Il centrodestra e Christian Solinas aumentano il vantaggio sul centrosinistra e Massimo Zedda alle Regionali in Sardegna. Alle 13, a sei ore dall'inizio dello spoglio nelle 1.840 sezioni, le operazioni vanno a rilento e i risultati sono evidentemente parziali. Solo 33 Comuni (i più piccoli) su 377 h

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio farnetica : 'Dopo questo voto - per il governo...' : Parole inoltre che dimostrano la sua insipienza politica: come può non cambiare nulla quando il M5s ha un consenso dimezzato rispetto alle politiche? Ma niente da fare. Per Di Maio ' il M5s è vivo e ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : 'La sua leadership è in discussione'. Da godere : esplode il M5s : 'La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione'. Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio a processo : "La sua leadership è in discussione". Da godere : esplode il M5s : "La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione". Il flop delle Regionali in Sardegna presenta subito l'inevitabile, salatissimo conto per il vicepremier grillino. A parlare è una delle ribelli grilline, la senatrice Paola Nugnes, che all'agenzia AdnKronos affida parole spietate

Il centrodestra è avanti alle Regionali in Sardegna - ma lo spoglio prosegue a rilento : In tarda mattinata, a più di sei ore dall'inizio dello spoglio nelle 1.840 sezioni della Sardegna, è ancora presto per avere un quadro affidabile dei risultati delle elezioni regionali di ieri. Solo 33 Comuni (i più piccoli) su 377 hanno completato le operazioni e sono stati resi noti i dati di appena 121 sezioni, il 6,6% del totale, equivalenti a 32.267 voti. Christian Solinas (centrodestra) si conferma ampiamente in testa col 48,57%. Massimo ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio farnetica : "Dopo questo voto - per il governo..." : Le cifre della batosta in Sardegna devono ancora essere delineate con precisione, ma ci sono pochi dubbi al riguardo: per il M5s è una tragedia politica. Una sciagura. Un crollo che le già pessime previsioni non avevano previsto in questa misura. Il 4 marzo dello scorso anno alle politiche presero i

Elezioni Regionali Sardegna 2019 - perché lo scrutinio procede così lentamente : Le operazioni di scrutinio per le Elezioni regionali in Sardegna procedono al rilento: a più di cinque ore dall'inizio dello spoglio sono stati comunicati i dati relativi solamente a meno di cento sezioni su 1.840. I motivi sono due: le modalità di comunicazione dei risultati e anche le modalità dello spoglio.Continua a leggere

Regionali in Sardegna - l'ultimo flop di un M5S in crisi di consensi : Mentre la Lega cresce a livello locale, il M5s continua a perdere quota. Dopo l'Abruzzo si profila una nuova disfatta in Sardegna per i cinquestelle, che conferma non solo la difficoltà del Movimento ...

Elezioni Regionali Sardegna 2019 - i primi risultati ufficiali : Sul sito predisposto dalla Regione Sardegna sono stati pubblicati i primi dati relativi allo scrutinio delle Elezioni con cui i cittadini sardi hanno scelto il nuovo presidente di Regione. Finora sono stati comunicati i dati relativi allo spoglio in pochissime sezioni, sulle 1.840 totali. Ma, per ora, sembra essere in parte confermato quanto previsto dagli exit poll.Continua a leggere

Regionali Sardegna - dopo oltre 12 ore i primi risultati ufficiali : perché lo spoglio prosegue così a rilento? : Operazioni in ritardo nell’isola: ogni scheda viene scrutinata contestualmente per contare voti presidenti, voti di lista e preferenze. I comuni consegneranno dati aggregati

Regionali Sardegna - Pietro Senaldi : "Le campane a morto per Di Maio - l'allarme per Matteo Salvini" : campane a morto per Luigi Di Maio, un allarme serio per Matteo Salvini. Il voto delle Regionali in Sardegna testimonia la fuga degli elettori italiani dai grillini, che quando governano (vedi Virginia Raggi a Roma) fanno solo disastri. È successo anche in Abruzzo, e prima ancora in Trentino o Friuli

Regionali Sardegna - gli exit poll : centrodestra avanti - sorpresa Zedda. Male il M5S : Negli exit poll leggero vantaggio di Solinas sul candidato di centrosinistra. La Lega non sfonda. Salvini viola il silenzio

Regionali Sardegna - scrutinio a rilentoPrimi dati : testa a testa Zedda-Solinas : Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia testa a testa tra il candidato del centrodestra Solinas (36,5-40,5%) e quello del centrosinistra Zedda (35-39%). Terzo il candidato del M5s, Desogus (tra il 13,5 e il 17,5%).

Elezioni Regionali in Sardegna : risultati in diretta. Gli appuntamenti tv : Elezioni regionali Dopo l’Abruzzo, tocca alla Sardegna. Oggi, domenica 24 gennaio, dalle 7 alle 22 urne aperte sull’isola per il rinnovo della giunta e del Presidente della Regione. I candidati che si sfidano per prendere il posto dell’attuale governatore, Francesco Pigliaru, sono sette, ma secondo i principali sondaggi la partita si gioca tra centrodestra, centrosinistra e M5S. L’esito del voto avrà un carattere locale, ...