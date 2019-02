Acireale Auto caduta in mare | morti Margherita Quattrocchi | Enrico Cordella e Lorenzo

Acireale; auto travolta da onda - 3 ragazzi dispersi : A Santa Maria la Scala, un porticciolo ai piedi della Timpa di Acireale, in provincia di Catania, due ragazzi e una ragazza, sono dispersi. L'ultima volta sono stati visti a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un'onda e trascinata in mare. Si chiamano Lorenzo D'Agata (27 anni), Enrico Cordella (22 anni) e Margherita Quattrocchi (21 anni). Sul luogo sono arrivati i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Polizia e la Guardia ...

Acireale - trovati il paraurti dell'auto e il portafoglio di uno dei ragazzi dispersi in mare : Le ricerche fatte nella notte da un elicottero della Guardia costiera. Per le cattive condizioni del mare non si sono potuti ancora immergere in acqua i sommozzatori dei vigili del fuoco

Dispersi Acireale - trovato paraurti auto : 9.56 Sono iniziate all'alba le ricerche dei tre giovani che da ieri pomeriggio risultano Dispersi nello specchio di mare antistante il porticciolo di Santa Maria La Scala, frazione di Acireale, nel Catanese. I vigili del fuoco hanno recuperato il paraurti con la targa della vecchia Fiat Panda di colore verde, travolta da un'ondata e trascinata in mare, e il portafoglio di uno dei tre giovani Dispersi.

