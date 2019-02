Travolti in auto dalle onde - dispersi 3 giovani : Maltempo nel catanese. La violenta mareggiata che ha investito la frazione marinara di Santa Maria la Scala, sotto la Timpa di Acireale, avrebbe pesanti conseguenze. Le onde avrebbero infatti travolto ...

Torino - due operai Travolti da un’auto : morti sul colpo. Alla guida un 83enne : Due operai sono morti sul lavoro questa mattina intorno alle 10 nei pressi di Villareggia, nel Torinese, travolti da un’auto. Le vittime, un uomo di 59 anni di Caluso e un 62enne di Chivasso, stavano lavorando in un cantiere stradale sulla strada provinciale 595 vicino al ponte sulla Dora, tra Mazzè e Villareggia. Secondo quanto riferisce il 118, i due operai sono deceduti sul posto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del ...

Travolti e uccisi da un'auto - preso il pirata : aveva portato la macchina in carrozzeria : Sono bastate meno di 24 ore ai carabinieri per assicurare alla giustizia il pirata della strada che nella notte tra sabato e domenica ha ucciso due giovani immigrati regolari di non ancora...

Caserta - Travolti e uccisi da auto pirata : arrestato un 42enne per omicidio stradale : I carabinieri hanno individuato e fermato, per omicidio stradale, su ordine della Procura di Napoli Nord, il conducente della vettura ritenuto responsabile dell’investimento mortale di due ventenni africani che erano in bici, avvenuto ieri sulla statale 7bis nel comune di Teverola (Caserta). Si tratta del 42enne Antonio Corvino, di Caserta, identificato dai carabinieri con il supporto della Polizia di Stato e di alcune immagini estrapolate da ...

Neve - valanga sull’Autobrennero. Sei carabinieri Travolti dal Reno a Bologna | : - Strade bloccate dai mezzi pesanti, automobili ferme al gelo da ore. Allarme pioggia in Toscana. Valanghe in Val Sarentino e in Valdurna in Alto Adige

