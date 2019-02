caffeinamagazine

: Stroncata dalla malattia, mamma Betta lascia un figlio: aveva 40 anni - italianaradio1 : Stroncata dalla malattia, mamma Betta lascia un figlio: aveva 40 anni - Noovyis : Un nuovo post (Stroncata dalla malattia, mamma Betta lascia un figlio: aveva 40 anni) è stato pubblicato su Playhit… - RV74NQX : Pigliaru, Zedda e tutta la banda criminale del PD responsabile della crisi senza precedenti dell'economia Sarda, st… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) La comunità di Palazzolo, in modo particolare gli abitanti della frazione di San Pancrazio, piangono la giovaneche si è spenta a soli 40. Elisa, classe 1978, è morta giovedì dopo aver convissuto percon unadegenerativa. Il funerale è stato celebrato ieri, sabato pomeriggio, nella chiesa parrocchiale di San Pancrazio. ElisaRossitanti amici e parenti che le volevano bene. Ma soprattutto il marito Roberto Tengattini e ilFrancesco. Mancherà a tutti ElisaRossi.Come mancherà a tutti Monica Comi, ladi Calolziocorte scomparsa prematuramente 4 giorni fa per via di unache non le hato scampo.48. Come si legge su Il Giornale di Lecco, proprio quando quel male terribile sembrava darle un po’ di tregua, il cuore diMonica si è fermato nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 febbraio.nel ...