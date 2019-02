Bannon è una stella | ma cadente Lui e il populismo spariranno presto

Steve Bannon - il progetto per una "Accademia del sovranismo" in Italia : Il piano lo rivela nientemeno che il Washington Post, secondo il quale l'ex guru di Donald Trump, Steve Bannon, starebbe lavorando alla creazione di una "accademia del populismo" nel comune di Collepardo, un provincia di Frosinone, tra le mura della Certosa di Trisulti che per secoli ha ospitato i m