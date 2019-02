È morto Stanley Donen

morto Stanley Donen. Re dei musical hollywoodiani - regista di «Cantando sotto la pioggia» : morto , a 94 anni, Stanley Donen, regista di classici del cinema conosciuti in tutto il mondo come Singin 'in the Rain e Charade . La notizia è stata riportata da Chicago Tribune e confermata da uno dei figli. Singin 'in the Rain - in italiano Cantando sotto la pioggia - è il film del ...

E' morto Stanley Donen - re dei musical : 17.38 Si è spento,all'età di 94 anni, Stanley Donen, regista di classici del cinema come "Singin' in the Rain" e "Charade". Diresse anche altri film leggendari come "Seven Brides for Seven Brothers" (Sette spose per sette fratelli), 1954 e Funny Face (Cenerentola a Parigi), 1957,con Fred Astaire e Audrey Hepburn. Negli anni '60 si trasferisce nel Regno Unito dove realizza due dei suoi film più famosi, entrambi con Audrey Hepburn protagonista: ...