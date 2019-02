De Laurentiis | che stoccata alla Juve | «Vince ma con 200 milioni di debiti»

De Laurentiis punge la Juventus : “che senso ha vincere con 200 milioni di debiti?” : “Se avessi un debito di 200 milioni con le banche per prendere un calciatore che senso avrebbe vincere?”, sono le dichiarazioni piccanti a Sky Sport da parte del presidente del Napoli De Laurentiis ed in relazione alla Juventus e nel dettaglio per l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei bianconeri. Poi un commento sui tifosi che sembrano allontanarsi dal San Paolo: “c’è molto da fare, ma non capisco lo ...

De Laurentiis : 'Napoli - più di sette con finale a Baku. Chelsea? Se Sarri resiste...' : ... sono nove anni che si gioca in Europa " ha commentato De Laurentiis in esclusiva a Sky Sport - la nostra non è una squadra timida, abbiamo un allenatore che ha vinto di tutto e di più, saprà ...

De Laurentiis : 'Tifosi - chi molla è un fallito. Juve? Che senso ha vincere con 200 milioni di debiti con le banche?' : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Sky Sport 24 , dicendo la sua in primis sul sorteggio di Europa League, che opporrà negli ottavi di finale la sua squadra al Salisburgo: ' Il Napoli non ha paura di nessuno , siamo consolidati perché ...

De Laurentiis stuzzica l’ex tecnico : “Napoli-Chelsea in Europa League? Se Sarri resiste…” : Aurelio De Laurentiis ha punzecchiato l’ex partenopeo Sarri parlando di un’ipotetica finale contro il suo Chelsea in Europa League Una finale Napoli-Chelsea in Europa League “sarebbe divertente, se Sarri resiste perché no?”. Lo dice Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Sky, precisando che “io non posso che augurare a Sarri di resistere e di fare bene“. Parlando dell’ex tecnico del Napoli, ora in ...

De Laurentiis ed il distacco Juve-Napoli : “che senso avrebbe vincere con un debito da 200 milioni con le banche?” : Aurelio De Laurentiis ha parlato della distanza che ancora c’è tra il suo Napoli e la Juventus che comanda la classifica della Serie A “Carlo Ancelotti da Oscar e Napoli da 7 in pagella“. Lo dice Aurelio De Laurentiis analizzando ai microfoni di Sky la stagione fatta finora dagli azzurri sotto la guida del nuovo tecnico. Il presidente del club partenopeo condivide il voto dato alla squadra da Ancelotti: “Io sono ...

Gazzetta : il Napoli di Ancelotti è anche nel low profile di De Laurentiis : Sobrietà vo’ cercando Oggi la Gazzetta dello Sport coglie un passaggio interessante della metamorfosi in atto nel Calcio Napoli. Il nuovo stile di Aurelio De Laurentiis è improntato alla sobrietà, al low profile, di solito estranei al suo modo di fare. Maurizio Nicita coglie e mette insieme i tradizionali tre indizi che fanno una prova. Ricorda l’umore del presidente sabato sera al Franchi al fischio finale dell’arbitro: fra ...

Napoli - la maledizione della squadra di De Laurentiis : ecco perché non vince mai : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in occasione della presentazione del prossimo ritiro della squadra azzurra in Trentino, ha esternato tutta la propria frustrazione nei confronti dei tifosi partenopei: «Il campionato non è ancora finito, continueremo a lottare. Mi dispiace per i tifosi

Sono contento per Hamsik - sono contento che c’è De Laurentiis : È stato il vero brand del Napoli Caro Napolista, vivere lontano permette di guardare le cose con distacco. Forse anche con maggior pragmatismo. Siamo tutti grati ad Hamsik per ciò che ha dato in questi anni. Non entro nel merito della discussione eterna: buon (ottimo) giocatore o campione? Tuttavia ritengo che, dalla risalita in A ad Ancelotti, Marek abbia rappresentato il vero brand Napoli al varco del calcio che conta. Forse abbiamo avuto ...

Micchiché : «De Laurentiis sbaglia sul Frosinone. Semmai dividiamo maggiori ricavi» : Frosinone «Il fascino del nostro mondo è dato anche dalle provinciali, con i loro presidenti e tifosi. Per cui se mi chiedete se condivido le dichiarazioni di De Laurentiis sul Frosinone rispondo no, non le condivido». Il presidente della Lega di serie A, Gaetano Micciché interviene a Radio Anch’io su Radiouno. Il problema è di un campionato in mano alla Juve già a metà torneo e un gruppo di squadre che alle sue spalle non cresce. Mancano ...

De Laurentiis vs Frosinone : "che ci fa in Serie A?/ Stirpe al Napoli - "no consigli da chi non ha vinto nulla" : Aurelio De Laurentiis attacca il Frosinone e le 'piccole': 'che cosa ci fanno in Serie A?'. Bufera sul Presidente del Napoli, la replica di Stirpe

Napoli - De Laurentiis a Parigi : si parla anche di mercato - botta e risposta con il Frosinone : Il Napoli è reduce dall’importante successo in campionato contro la Lazio, la squadra azzurra è l’unica in grado di tenere il passo della Juventus. Nel frattempo il presidente Aurelio De Laurentiis sarà stasera alla sfilata di Armani all’Hotel d’Evreux di Place Vendome, a Parigi, è stato infatti invitato da Armani insieme a sua moglie Jacqueline, con cui sta trascorrendo alcuni giorni nella capitale francese, il ...

De Laurentiis attacca il Frosinone : “cosa fa in Serie A?” Stirpe risponde a tono - “un cafone che non ha vinto nulla” : Stirpe e De Laurentiis non se le sono mandate a dire a distanza, una polemica furente che ha visto Frosinone e Napoli protagoniste Botta e risposta a distanza abbastanza duro tra Frosinone e Napoli, più precisamente tra i presidenti Stirpe e De Laurentiis. Il tutto è partito da un’intervista del patron partenopeo al New York Times. Parlando della nostra Serie A, De Laurentiis non è stato certo tenero con le cosiddette piccole: ...

Napoli - che schiaffo di De Laurentiis : “la vittoria sulla Lazio la dedico a chi ci ha respinto il ricorso” : Il presidente azzurro ha dedicato la vittoria sulla Lazio al presidente della Caf che venerdì scorso ha respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di Koulibaly Una vittoria convincente, arrivata contro una squadra pericolosa come la Lazio. Il Napoli sorride nella prima uscita del 2019, salendo momentaneamente a meno sei dalla Juventus, in attesa che i bianconeri giochino questa sera contro il Chievo. Cafaro/LaPresse Un successo ...

Napoli - anche il presidente De Laurentiis presente per il ricorso di Koulibaly : Il Napoli non ci sta contro la squalifica al calciatore del Napoli Koulibaly dopo l’espulsione contro l’Inter che è costata due turni di stop, il club azzurro ha presentato ricorso che sarà discusso domani alle 13.30 alla corte d’appello della Figc, presente lo stesso calciatore senegalese e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, lo si apprende da fonti qualificate del Napoli così come riporta l’Ansa. Il ...