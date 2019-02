Burnley-Tottenham 2-1

Premier League : il Tottenham cade a Burnley - Manchester City e Liverpool possono scappare : Il Tottenham perde per 2-1 sul campo del Burnley e rischia di dire addio alle speranze di rientrare nella corsa alla vittoria della Premier League . Manchester City e Liverpool , attualmente in testa ...

Pronostico Burnley – Tottenham - Premier League 23-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Burnley – Tottenham , Premier League 27^ Giornata, Sabato 23 Febbraio 2019 ore 13.30 Burnley / Tottenham / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League avrà come lunch-match del sabato una stuzzicante sfida tra il Burnley e il Tottenham . Al Turf Moor, si sfidano 2 squadre in ottima salute che provano a centrare i loro obiettivi: da un lato, i padroni di casa cercano altri punti ...

Tottenham- Burnley 1-0 : Christian Eriksen, subentrato dalla panchina, ha risolto l'incontro in extremis , al minuto 91, siglando il gol vittoria per il Tottenham contro il Burnley. Da segnalare l'assist di Harry Kane, ...

Probabili Formazioni Tottenham vs Burnley - Premier League 15-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Tottenham-Burnley, Premier League 2018/2019, Ore 16.00: Spurs con l’undici titolare; Clarets con il dubbio GudmundssonIl sabato valevole per la 17^Giornata di Premier League vede andare in scena al Wembley Stadium il match tra i padroni di casa del Tottenham e il Burnley.Come arrivano Tottenham e Burnely?Gli Spurs arrivano con il morale alle stelle dopo il pareggio contro il Barcellona nell’ultimo match ...