Bambini | nel nostro Paese la salute non è uguale per tutti

Bologna - forbicina nella verdura dei Bambini dell’asilo : A scoprire l'insetto sono state le bidelle che stavano somministrando i pasti ai bambini di un asilo bolognese.Continua a leggere

Il delfino Denny in tour nelle pediatrie per i Bambini col diabete : Un delfino come ‘ambasciatore’ per riaccendere la speranza dei bimbi malati di diabete. ‘Favoliamo con Denny’ è il nome dell’iniziativa, sostenuta da Fondazione Roche e dall’Associazione A.G.D. Delfini Messapici, che vuole portare in 16 principali reparti di pediatria distribuiti in tutta Italia, la storia del delfino Denny, per un incontro speciale con i bambini, un momento di gioco e racconto animato dai sogni e ...

Family Center Anna Meyer : una grande struttura immersa nel verde per far sentire a casa i Bambini e le famiglie : Una pagoda immersa nel verde, per far sentire a casa i bambini e le famiglie che entrano in Ospedale per un periodo di ricovero: sarà questo il Family Center Anna Meyer, uno spazio di 500 metri quadrati destinato a rivoluzionare il concetto di supporto al percorso assistenziale dei piccoli pazienti e dei loro genitori, dalla fase di pre-ricovero a quella delle dimissioni. Ed è questo l’obiettivo della campagna lanciata dalla Fondazione Meyer a ...

Trastevere - torna il cinema gratuito per i Bambini nel complesso del Regina Margherita : Otto opere del cinema d'animazione riaccenderanno la luce del proiettore all'interno della piccola sala cinematografica restaurata lo scorso anno, nel complesso del Regina Margherita. Merito dell'...

Botte e insulti ai Bambini nell'asilo nido fatto in casa - arrestata una donna : Rinchiudeva bimbi di pochi mesi in una stanza buia per convincerli a smetter di piangere, li costringeva a mangiare tappando loro il naso e a quelli più grandi negava il cibo se non erano in grado di ...

Siena - maltrattava e insultava i Bambini nel suo asilo domiciliare : arrestata 52enne : Aveva organizzato nella sua casa un ‘nido domiciliare‘ per bambini fra i 6 mesi e i 3 anni, in pieno centro storico a Siena. Ma dopo le denunce di due mamme e di una sua ex collaboratrice, è stata arrestata perché insultava, picchiava e maltrattava i piccoli. Nel corso delle indagini i carabinieri hanno ricostruito numerosi episodi di maltrattamento messi in atto dalla proprietaria dell’asilo domiciliare, una donna di 52 anni. ...

Bambini a lezione di Natura nell’oasi dell’avifauna creata da Tangenziale Esterna SpA tra Pozzuolo e Melzo : 1/22 ...

Save the Children : 10mila Bambini morti e feriti nel 2017 nelle zone di guerra : Sono 420 milioni - uno su cinque nel mondo - i bambini che vivono in zone di conflitto, oltre 30 milioni in più del 2016 e il doppio dalla fine della guerra Fredda, e 4,5 milioni hanno rischiato ...

Napoli : Bambini sfruttati per l'elemosina - intervento dei vigili nella stazione : Sette casi di bambini sfruttati per l'accattonaggio in strada sono stati scoperti da inizio anno ad oggi dalla Polizia Municipale a Napoli. L'ultimo intervento è stato effettuato ieri dall'Unità ...

Epidemia di morbillo nelle Filippine : 70 morti - molti sono Bambini : Si fa sempre più grave l’Epidemia di morbillo nelle Filippine: secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute, si registrano finora circa 4.300 casi confermati e almeno 70 morti, la maggior parte dei quali sono bimbi sotto i 4 anni. Cinque regioni del Paese sono in stato di allerta, ma il maggior numero di casi è concentrato a Manila e nelle province vicine, dove le autorità hanno avviato un programma di vaccinazione per evitare la ...

Un batterio pericoloso nelle salviette per Bambini : Carrefour dispone il ritiro : La catena sta richiamando a scopo precauzionale un lotto di salviette pelli sensibili per la possibile presenza di un batterio patogeno del genere Burkholderia cepacia.Continua a leggere

Stafford - Inghilterra : 4 Bambini morti nell'incendio della loro casa : Sono quattro i bambini morti nell’incendio della propria casa a Stafford, una cittadina di poco più di 60mila abitanti, situata nella regione dello Staffordshire in Inghilterra. La tragedia potrebbe essere stata causata da una fuga di gas ma le autorità inglesi che indagano sull’accaduto mantengono per ora il più stretto riserbo. L'inferno di fuoco, secondo quando ricostruito finora, è scoppiato intorno alle 2.40 del mattino. Niente da fare per ...

Migranti : manifesti-choc nel bresciano - annunci funebri di Bambini locali : Finti manifesti funebri per scuotere le coscienze sul dramma dei Migranti: a San Paolo, in provincia di Brescia, sono stati affissi davanti alla scuola e alla chiesa decine di necrologi di bambini e di giovani, tutti con cognomi locali a dare verosimiglianza al lutto. Un gesto forte che, secondo quanto riportato questa mattina da Il giornale di Brescia, servirebbe a far discutere sulle morti in mare dei Migranti. I falsi manifesti funebri hanno ...

Auto nel campo - incidente choc : morti cinque Bambini. 'Non avevano la cintura' : cinque bambini , di età compresa tra i 5 e i 15 anni, sono rimasti uccisi in un terribile incidente stradale. I genitori di due di loro sono feriti ma sopravvissuti. L' Auto si è schiantata contro ...