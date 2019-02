calcioefinanza

: Restyling Dall’Ara, Fenucci: «Bisogna decidere dove giocare durante i lavori» - FinancialSs : Restyling Dall’Ara, Fenucci: «Bisogna decidere dove giocare durante i lavori» -

(Di venerdì 22 febbraio 2019)Dall’Ara – «Si chiamerà sempre e solo Dall’Ara: il naming-rights non è nel nostro business-plan e soprattutto per rispetto del nome e della storia lo stadio sarà sempre Renato Dall’ Ara». A parlare è Joey Saputo, presidente del Bologna, che – come riporta “La Gazzetta dello Sport” – ha messo in chiaro che nessun …L'articolo: «