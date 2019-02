Questo microbo acquatico è fonte d’ispirazione per la robotica : Quella che vedete nel video sopra è un’euglena, un microrganismo composto da un’unica cellula capace di adattarsi in modo straordinario mentre attraversa passaggi anche molto angusti. Particolarmente versatile, sfoggia le sue capacità natatorie nel percorrere spazi che lo consentono, ma può anche deformarsi e strisciare nel momento in cui questi si riducono drasticamente. Grazie a queste proprietà, gli scienziati lo considerano ...