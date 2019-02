Piazza Affari | Inwit sale verso 8 | 18 Euro

Apertura stabile per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 06% : Roma, 22 feb., askanews, - Avvio di giornata stabile per Piazza Affari . L' Ftse Mib guadagna lo 0,06%, a 20.221 punti.

Aeffe senza scampo a Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che esibisce una perdita secca del 2,58% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Aeffe è più ...

Juventus flop : giù a Piazza AffariE se va fuori dalla Champions... : Juventus giù. Il duro ko contro l'Atletico Madrid (2-0 al Wanda Metropolitano e qualificazione ai quarti di Champions League a rischio) costa caro anche sul terreno di Piazza Affari al club bianconero che cede subito il 10,9%, recuperando poi qualcosa in tarda mattinata (ma restando sempre attorno al -9%). Tra l'altro oggi un'azione della Juventus vale attorno a 1,3 euro mentre a settembre ancora forte dell'effetto ...

Piazza Affari : i venditori si accaniscono su Credito Valtellinese : In forte ribasso il gruppo bancario italiano , che mostra un disastroso -2,44%. La tendenza ad una settimana di Credito Valtellinese è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento ...

Piazza Affari : scambi al rialzo per Amplifon : Seduta vivace oggi per la società leader nelle soluzioni uditive , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un ...

Juve e Prysmian affondano Piazza Affari : Milano. Due titoli vanno letteralmente a picco oggi a Piazza Affari – Juve ntus e Prysmian – contribuendo a mandare in rosso il listino nel giorno in cui il Country Report dell'Unione europea (le pagelle sull'economia degli stati membri) boccia l'Italia dicendo, sostanzialmente, che nella manovra 201

Prysmian - quotazioni in picchiata a Piazza Affari : Pressione sul gruppo specializzato nella produzione di cavi , che perde terreno, mostrando una discesa dell'8,82%. Lo scenario su base settimanale di Prysmian rileva un allentamento della curva ...

Piazza Affari : peggiora Tenaris : Aggressivo ribasso per il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas , che passa di mano in perdita del 2,08%. Il movimento di Tenaris , nella settimana, segue nel bene e nel male l'...