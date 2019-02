Palermo | l' ora del crowdfunding

Il monitoraggio del Treno Verde a Palermo : “Picchi preoccupanti al porto e nelle ore di punta” : “Destano preoccupazione i picchi di smog registrati in alcune aree della città di Palermo e in particolare al porto . Questi dati – riporta una nota di Legambiente – sono principalmente legati al traffico, ingorghi, soste selvagge, orari da bollino rosso, che rappresentano purtroppo ancora le condizioni in cui ogni giorno i cittadini si muovono in città. Anche se, in media, i valori di polveri sottili restano per lo più ...

Biologa scartata perché di Palermo : l’antimeridionalismo esiste ancora : A Pordenone non si assumono persone provenienti da Palermo. Non si tratta di una regola provinciale o comunale, quanto del contenuto di una email che sta suscitando molta indignazione. Qualche settimana fa Erminia Muscolino, 30enne siciliana, laureata in in biologia e in corso di specializzazione in biotecnologia medica e medicina molecolare, ha inviato una serie di candidature per posizioni lavorative in istituti del centro e del nord Italia. ...