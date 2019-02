L’ambasciatore francese da Di Maio | “Un incontro costruttivo”

Di Maio incontra L’ambasciatore francese a Roma : Disgelo tra Francia e Italia. L'ambasciatore francese in Italia Christian Masset ha incontrato oggi a Roma il vicepremier Luigi Di Maio, dopo il caso diplomatico aperto sull’asse Roma-Parigi proprio dal capo politico del M5s.Masset, fanno sapere da Palazzo Farnese (sede delle rappresentanza diplomatica): "Ha ricordato la volontà della Francia di lavorare con l'Italia su tutte le tematiche nel quadro del rispetto reciproco e della volontà di ...

C’è il via libera da Parigi : L’ambasciatore francese rientrerà oggi a Roma : l’ambasciatore francese in Italia, Christian Masset, che era stato richiamato la settimana scorsa, tornerà oggi a Roma. Lo ha fatto sapere il ministro degli Affari europei del governo di Parigi Nathalie Loiseau ai microfoni dell’emittente radiofonica Rtl. «Il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, ha chiamato il presidente Macron. ...

L’ambasciatore francese tornerà in Italia : L’ambasciatore francese Christian Masset. (foto: Murat Kaynak/Anadolu Agency/Getty Images) L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, richiamato la settimana scorsa nel paese a causa delle tensioni crescenti tra Parigi e Roma, tornerà oggi in Italia. Ad annunciarlo è stata la ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau a Rtl.”Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato al presidente Macron, si ...

L’ambasciatore francese in Italia rientrerà oggi a Roma - dopo essere stato richiamato la scorsa settimana per le forti tensioni con il governo italiano : L’ambasciatore francese in Italia Christian Masset, che giovedì 7 febbraio era stato richiamato a Parigi dal governo francese dopo le forti tensioni con il governo Italiano, rientrerà oggi a Roma. L0 ha detto la ministra per gli Affari europei francese Nathalie Loiseau

Meloni : “Indignata e schifata per la lettera che il Pd ha inviato alL’ambasciatore francese” : “Da parlamentare della Repubblica e da italiana sono profondamente indignata e schifata per la lettera che il Pd ha inviato all’ambasciatore francese per chiedergli umilmente perdono delle azioni del Governo italiano. Lo ha detto il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un video pubblicato su Facebook. “Mi chiedo: per cosa chiedete scusa? Ricordate che un partito francese abbia mai chiesto scusa all’Italia e agli ...

Il richiamo delL’ambasciatore francese - spiegato bene : È «il passo immediatamente prima della rottura delle relazioni diplomatiche», e in molti ne riparlano come del punto più basso dei rapporti tra i due paesi dalla Seconda guerra mondiale