Juve | Ancelotti fa arrabbiare i tifosi | ' Auguro all' Atletico di vincere la Champions'

Ancelotti : «Ounas deve fare cose speciali. San Paolo? Con la Juve torna pieno» : Ancelotti soddisfatto «Sono soddisfatto. L’aspetto più importante è la serietà – dice a Sky Ancelotti – l’importante è fare una gara seria senza crearsi problemi. Non abbiamo fatto cose eccezionali ma tutti hanno mostrato serietà”. Ounas. “Il rimprovero ad Ounas? Ha fatto una cosa speciale in occasione del gol. Quando ha la palla deve fare cose speciali, lui è uno che può farlo. deve sfruttare il suo talento ...

Ancelotti : 'Questo distacco è merito della Juventus' : Oggi è di scena l'Europa League e il Napoli, diretta inseguitrice della Juventus in Serie A, questa sera affronterà il sedicesimo di finale di ritorno al San Paolo contro lo Zurigo, sconfitto all'andata per 3-1 Letzigrund Stadion. Carlo Ancelotti nella conferenza di vigilia ha fatto il punto sulle strategie da adottare in campo contro gli svizzeri e sulla lotta scudetto. Ultimamente gli azzurri, nonostante l'impegno faticano a trovare il gol ...

Il Napoli e il problema del gol perduto. Ancelotti a -13 dalla Juve e a -10 da Sarri : A 13 punti dalla Juve, ma soprattutto a 10 dal Napoli di Sarri edizione 2017/18, Carlo Ancelotti è costretto a fare i conti con un bilancio in rosso e con un campionato già archiviato prima della ...

Napoli - Ancelotti e De Laurentiis non credono alla rimonta alla Juventus : La Gazzetta dello Sport si focalizza sugli obiettivi che il Napoli si pone per questa stagione: 'Prima di tutto, gli obbiettivi da centrare. A prescindere da quanto, poi, avverrà a fine stagione. Nulla potrà distrarre ...

Napoli-Lazio 2-1 - ora Ancelotti è a -6 dalla Juve : Callejon e Milik blindano il secondo posto. Il polacco in grande spolvero segna su punizione e colpisce due pali. Ai capitolini non basta Immobile: niente controsorpasso alla Roma. Un super Zapata regala il 5-0 della Dea sul Frosinone. Pari spettacolo 3-3 al Franchi e tra Cagliari ed Empoli 2-2

Ancelotti - la Lazio e quel Perugia-Juventus : una 'pioggia' di emozioni : ... che costa uno scudetto alla sua Juventus La rivincita di Carletto "Fu una giornata assurda - ricorderà Ancelotti in un'intervista al Corriere dello Sport - pioveva in un modo incredibile. C'era ...

Napoli - Ancelotti : 'La Juventus annacqua i nostri risultati' : Napoli - ' Abbiamo dimostrato carattere: senza, oggi non avremmo vinto. Siamo in linea con quella che è stata la nostra stagione. Abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, annacquato un po' dalla ...

Napoli - Ancelotti analizza la corsa scudetto : “noi bene - ma la Juve è straordinaria” : Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato della corsa scudetto, condizionata da un ritmo folle da parte della Juventus “Abbiamo fatto un’ottima prima parte di stagione, annacquata un po’ da una prestazione straordinaria della Juve“. E’ il bilancio del tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti, dopo la vittoria contro il Bologna che chiude il girone d’andata degli azzurri, secondi in classifica a -9 dai bianconeri. ...

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Ancelotti : 'Vicino al ritorno al Milan - Fassone ci ha provato. Juve? Lontana' : Carlo Ancelotti , allenatore del Napoli , rilascia una lunga intervista al Corriere della Sera , nella quale parte dal suo ritorno in Italia: 'L'Italia è bellissima, il Paese più bello del mondo. Poi c'è chi vive meglio e chi peggio ed è un po' più arrabbiato, ma tempo fa sentivo un discorso di Farinetti: ha detto che noi abbiamo la fortuna di essere nati in Italia. Concordo'. SULLA ...

Ancelotti avverte : "Pensare alla Juve potrebbe demotivarci" : Ancelotti ha così spiegato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sky Sport: ' Il calcio è così, quando si hanno le opportunità per chiudere una partita e non ci si riesce, è normale che i ...

Ancelotti non pensa alla Juventus : 'rischia di demotivare il mio Napoli' : Carlo Ancelotti felice per la gara del giovane Meret, ma chiede al suo Napoli di non pensare ai risultati della Juventus ' pensare alla Juventus rischia di demotivarci , invece abbiamo bisogno di ...

