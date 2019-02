Jason Reitman da Juno a The Front Runner preparando Ghostbusters 3

gqitalia

(Di venerdì 22 febbraio 2019) «È uno dei registi più brillanti con cui ho lavorato, a livello dei fratelli Coen e di Steven Soderbergh. E migliora con ogni film, lo odio». Così la pensa George Clooney a proposito di un ragazzo cresciuto con l'autore diin casa.Nato a Montreal 41 anni fa, ma diventato adolescente fra Los Angeles e dintorni,avrebbe voluto fare il medico e lo ha comunicato al padre Ivan. Ma papà, slovacco naturalizzato canadese di origine ebree, che ha diretto e prodotto alcune fra le commedie di maggior successo degli anni Ottanta e Novanta, gli ha fatto cambiare idea. Così è finito dietro la macchina da presa, prima a far satira sul mondo del tabacco con Thank You For Smoking, nel 2005, poi a raccontare il dramma di una gravidanza teen in, ma anche a scavare nei costi umani della crisi economica con relativi licenziamenti aziendali in Tra le nuvole. E sono state ...