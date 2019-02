Arrestato re delle scommesse web Soldi anche a Messina Denaro

Trapani - Arrestato Jonn Luppino - il “re” delle scommesse online : “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

Trapani - Arrestato John Luppino - il “re” delle scommesse online : “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

Trapani - Arrestato il “re” delle scommesse on line. “Ha finanziato la famiglia Messina Denaro” : Caccia al superlatitante, nuovo blitz: tre in manette. Seguendo i soldi i carabinieri arrivano ad alcuni insospettabili

L'ex della 'banda delle belve' degli anni '70 Arrestato per spaccio : Roma, 18 feb., askanews, - Gestiva lo spaccio di coca a Vicenza, Stefano Tummolo, L'ex componente della cosiddetta 'banda delle belve' degli anni Settanta, arrestato oggi dai finanzieri del Comando ...

Salerno - Arrestato per corruzione il direttore dell’Agenzia delle Entrate : faceva maxi sconti in cambio di gioielli : È stato arrestato il direttore dell’Agenzia delle Entrate di Salerno, Emilio Vastarella, dopo esser stato scoperto a praticare un extra sconto non dovuto a un imprenditore caseario in cambio di oggetti preziosi. A smascherarlo è stata un’indagine per corruzione condotta dalla guardia di finanza e dai carabinieri di Salerno e coordinata dalla Dda. Oltre a Vastarella – al quale sono stati concessi i domiciliari – sono ...

Ditte "amiche" per gli appalti delle feste di Natale - Arrestato sindaco nel Casertano : Tentativo di induzione indebita: questa l'accusa nei confronti del sindaco di Sparanise (Caserta) Salvatore Martello

Sposo violenta una cameriera minorenne al ricevimento : Arrestato nel giorno delle nozze : Ci sono feste di nozze perfette e quelle che, purtroppo, non riescono benissimo. Quella di Matthew Aimers e della neomoglie è una di queste. Dopo aver dichiarato il suo amore eterno alla sposa, infatti, durante la cerimonia al ristorante, l’uomo si è lasciato andare un po’ troppo. Il giovane neoSposo si è fatto arrestare durante il ricevimento dopo aver, in rapida sequenza, abusato sessualmente di una cameriera minorenne, scatenato ...

Roma - collaboratore scolastico abusava delle bambine a scuola : Arrestato : Un episodio tanto inquietante quanto grave quello che si è verificato a Roma e che riguarda purtroppo un caso di abusi su minori. La vicenda, in una scuola della capitale, dove un collaboratore scolastico dell'istituto comprensivo "Nelson Mandela", un uomo di 65 anni (altre fonti riportano 66 anni), è finito nelle scorse ore agli arresti domiciliari con l'accusa di aver abusato sessualmente di alcune alunne, non appena gli si presentava ...

Una Vita anticipazioni : ANTOÑITO - Arrestato - riceve delle minacce ma… : Una delle storyline più importanti dei prossimi mesi di Una Vita sarà quella legata all’arresto di ANTOÑITO Palacios (Alvaro Quintana). Come abbiamo avuto modo di spiegare ai nostri lettori, il figlio maggiore di Ramon (Juanma Navas) si lascerà incantare dalle belle parole di Belarmino, un vecchietto che lo convincerà ad intraprendere con lui un progetto comunale per costruire un monumento in onore dei soldati caduti nel corso della guerra ...

Abusava delle pazienti - Arrestato cardiologo a Urbino. Tra le vittime una 12enne : Un cardiologo ultrasessantenne è stato arrestato dai carabinieri di Urbino per aver abusato di alcune pazienti durante le visite. In nove lo accusano tra cui una 12enne che il medico aveva visitato in ambulatorio, nella zona di Urbino, per rilasciare il certificato di idoneità sportiva. L'uomo, accusato di violenza sessuale, hanno riferito gli investigatori durante una conferenza stampa, è stato posto agli arresti ...

Biella - abusi su quattro studenti delle scuole medie : Arrestato professore 45enne : Tutto è iniziato in seguito alle confidenze di uno studente di scuola media, di nemmeno 14 anni, ai genitori. Il ragazzo avrebbe raccontato di aver subito degli abusi da un suo professore di 45 anni. Così il padre e la madre, allarmati, si sono rivolti ai carabinieri per denunciare il presunto responsabile delle molestie sessuali. Sono partite così le indagini per accertare i fatti, svolte nel massimo riserbo vista l’età del giovane. Col passare ...

Uno dei capi degli ultras dell’Inter - Marco Piovella - è stato Arrestato nell’ambito delle indagini sulla morte del tifoso prima di Inter-Napoli : Uno dei capi degli ultras dell’Inter, Marco Piovella, è stato arrestato lunedì nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli, il tifoso investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli, lo scorso 26 dicembre a Milano. Del ruolo di Piovella negli

Marocco - un cittadino svizzero Arrestato nell’indagine sull’omicidio delle due turiste scandinave. “Addestrava jihadisti” : È stato arrestato, a Marrakech, un cittadino svizzero residente nel paese nordafricano, nell’ambito dell’inchiesta sull’uccisione di Maren Ueland e di Louisa Vesterager Jespersen, le due turiste scandinave decapitate nella notte tra il 16 e il 17 dicembre scorso. Lo rende noto Bcij, l’ufficio centrale per le investigazioni giudiziarie, affermando che si tratta di un individuo “impregnato di ideologia estremista e ...

Marocco - Arrestato uno svizzero per l'uccisione delle 2 turiste - : L'uomo è sospettato di aver insegnato, ad alcuni degli altri arrestati, l'uso di "strumenti di comunicazione attraverso le nuove applicazioni". I primi sospettati compariranno davanti alla Corte d'...