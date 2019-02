Autostrada del Brennero | 60 anni di mito

Brebemi A35 - ecco tutti i benefici dell'Autostrada fantasma : L'indagine, realizzata da un gruppo di ricercatori della Agici, la società di consulenza guidata da Andrea Gilardoni, docente di Economia e gestione delle imprese alla Bocconi,, parte dall'analisi ...

Sicilia - incidente in Autostrada : morto un magistrato della procura di Enna : Un camion che trasportava surgelati prima ha travolto un auto poi è precipitato da un viadotto. Leggermente ferito l’autista del mezzo pesante, mentre è deceduto l’uomo alla guida dell’automobile: si tratta Giovanni Romano, 39 anni, magistrato in servizio alla procura di Enna. L’incidente è avvenuto sull’autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Tremonzelli. Sul posto sono intervenuti i sanitari del ...

"Salviamo i bar gourmet dell'Autostrada Torino-Savona" : petizione online al ministro Toninelli : I gestori indipendenti di Mondovì e Marene da un mese resistono al decreto di chiusura che risale al 2015: "Non fate pagare a noi le conseguenze di una logica che favorisce i colossi"

Nuovo codice della strada : divieto di fumo al volante e limite a 150 Km/h in Autostrada : Una profonda revisione del nostro codice della strada esce fuori da un disegno di legge presentato dai partiti che oggi governano l’Italia, Movimento 5 Stelle e Lega. Un documento che, attualmente, è in Commissione Trasporti a Montecitorio per i correttivi e le varie audizioni. Molte le novità che potrebbero produrre sostanziali cambiamenti alle attuali norme che regolano la circolazione sulle strade italiane sia con le auto che con altri mezzi. ...

Arriva il nuovo codice della strada : biciclette contromano in città e limite Autostrada a 150 km/h : Lega e Movimento 5 Stelle preparano la riforma del codice della strada: molte le novità, soprattutto riguardanti i ciclisti. Le biciclette potranno andare contromano nei centri abitati, potranno sfruttare le corsie di taxi e autobus e avranno la precedenza ai semafori, non dovendosi più mettere in coda alle auto. Per le auto si alza il limite di velocità sulle autostrade a tre corsie, Arrivando a 150 km/h.Continua a leggere

Il nuovo codice della strada giallo-verde : niente sigarette in auto - ciclisti contromano e aumento della velocità in Autostrada : Politiche sull'immigrazione, Reddito di cittadinanza, Quota 100 e non solo. Anche il codice della strada è all'attenzione del governo giallo-verde. Il testo, presentato alla Commissione Trasporti alla Camera, non è ancora definitivo ma già si intravedono le possibilità di una "rivoluzione" su più fronti. Aumenta il limite di velocità sulle autostrade con tre corsie, che raggiunge i 150 km/h. Il nuovo ...

Codice della strada - la riforma Moto elettriche in Autostrada e bici contromano. Nuove norme per skate e hoverboard : Il testo in discussione in Commissione trasporti. Molte novità per i ciclisti: agli incroci avranno la precedenza e potranno parcheggiare sui marciapiedi e nelle aree pedonali. In auto non si potrà fumare. Nuove regole anche per hoverboard, skate e monopattini

Pistoia - perde la merce in mezzo all’Autostrada : il (doppio) folle gesto dell’autista per recuperarla : La polizia stradale di Pistoia ha fermato il conducente di un furgone che, accortosi di aver perso il carico in mezzo all’autostrada A11 vicino alla galleria di Serravalle Pistoiese, si è fermato in corsia di emergenza ed è tornato indietro in retromarcia. A mano a mano che procedeva, dopo aver avvistato la merce, si fermava aprendo lo sportello di guida, per poi scendere, attraversare la carreggiata e recuperare la merce, noncurante di ...

Gratuità dell’Autostrada da Verrès a Châtillon per chiusura notturna della Mongiovetta : L’ordinanza del Compartimento Anas della Valle d’Aosta ha determinato la chiusura al traffico sulla strada statale 26, nel tratto della

Paura per Douglas Costa della Juve - incidente in Autostrada con la Jeep Cherokee : ferito un uomo : Paura per Douglas Costa, coinvolto in un incidente in autostrada. Il calciatore brasiliano della Juventus questa mattina intorno alle 11,15 ha avuto un incidente lungo la corsia per...

A22 – L’Autostrada del Brennero “è pubblica da sempre - funziona bene ed è gestita in modo efficiente. Disagi per colpa di chi non rispetta le regole” : “Dal 1997 ad oggi la societa’ Autostrada del Brennero ha accantonato piu’ di 700 milioni di euro nel fondo ferrovia, tutti utili che non sono stati distribuiti come dividendi ai soci“: cosi’ Luigi Olivieri, presidente di Autostrada del Brennero, in un’intervista a Radio 24 risponde al ministro Danilo Toninelli, che dopo i Disagi sulla A22 ha parlato di “grande mangiatoia delle autostrade” e della ...

Maltempo : coda di tir sull’Autostrada del Brennero : Questa mattina sull’autostrada del Brennero numerosi tir si stanno dirigendo verso il valico italo-austriaco: per tutto il fine settimana i mezzi pesanti non hanno potuto proseguire il loro viaggio verso nord, prima a causa della neve e successivamente per il blocco domenicale. Sulla carreggiata nord si registrano code a tratti tra Bolzano Nord e Vipiteno. L'articolo Maltempo: coda di tir sull’autostrada del Brennero sembra essere il ...

Maltempo - Toninelli dispone ispezione sulla A22 : 'L'Autostrada del Brennero tornerà allo Stato' : Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli , ha disposto un'ispezione sull'A22 dopo le forti nevicate che si sono abbattute sul Brennero bloccando per ore la circolazione . '...

Toninelli ordina ispezione sull'Autostrada del Brennero : presto sarà pubblica : Milano, 3 feb., askanews, - 'Vogliamo vederci chiaro sui disagi che si sono verificati negli ultimi giorni sulla A22 autostrada del Brennero. E' già in corso un'ispezione per verificare che il ...