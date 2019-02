Roma | entra all' Umberto I e si dà fuoco | è grave

L'ambasciatore francese è rientrato a Roma : incontro con Mattarella | Macron ha invitato il Capo dello Stato a Parigi : Il diplomatico era Stato richiamato in patria il 7 febbraio dopo le tensioni per la visita del vicepremier a Parigi per incontrare i gilet gialli. Sbarcato a Fiumicino, è rientrato a Palazzo Farnese

Bentornato ambasciatore. La Francia fa rientrare a Roma Christian Masset : L'ambasciatore francese Christian Masset richiamato la settimana scorsa rientrerà oggi a Roma. Lo riferisce il ministero francese per gli Affari europei. "Riparte oggi per Roma", ha annunciato su Radio Rtl Nathalie Loiseau.Pace fatta tra Italia e Francia, dopo una settimana, dopo la decisione clamorosa del Quay d'Orsay di chiamare in patria il rappresentante diplomatico per consultazioni, a seguito dei "ripetuti attacchi" ricevuti dal ...

