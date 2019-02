Le collezioni Genius di Moncler

gqitalia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) A un anno di distanza dal suo esordio, continua il progetto. Le visioni dei designer, svelate a Milano il 20 febbraio con un exhibition-event, si concretizzano nelledi Pierpaolo Piccioli & Liya Kebede, Sergio Zambon e Veronica Leoni per 21952, Sandro Mandrino per 3Grenoble, Simone Rocha, Craig Green, Matthew Williams di 1017 ALYX 9SM, Richard Quinn, Fragment Hiroshi Fujiwara, Palm Angels Francesco Ragazzi e Poldo Dog Couture. Come per la prima edizione, ognuno dei designer coinvolti ha piena libertà nel dare la propria interpretazione al DNA die ai valori del brand che rappresenta: autenticità, funzionalità, performance.è una risposta ai tempi che stiamo vivendo, è allo stesso momento un insieme di menti creative e un luogo di ispirazione. Ogniopera individualmente e tutti interpretano l’identità di ...