ilfogliettone

: Flashmob delle infermiere del Gaslini, la danza a tema Toy Story - Affaritaliani : Flashmob delle infermiere del Gaslini, la danza a tema Toy Story - ilfogliettone : Flashmob delle infermiere del Gaslini, la danza a tema Toy Story - -

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Il flash mob di un gruppo didell'Istitutodi Genova a passi diper strappare un sorriso ai piccoli pazienti. I bambini e i genitori, in attesavisite presso il padiglione 20, sono stati sorpresi dal personale dell'ospedale pediatrico che si è esibito sulle note di "You Have a Friend in Me", la canzone del cartoon "Toy" interpretata nella versione italiana "Tu Hai un Amico in Me" da Riccardo Cocciante e da Fabrizio Frizzi. Poi lehanno raggiunto i personaggi Disney-Pixar Buzz, Lightyear e Woody.L'iniziativa arriva dopo il progetto di restyling che ha trasformato alcuni ambienti del, ripensandoli a misura di bambino grazie ai cartoni più amati dai piccoli pazienti. Il "Progetto per gli Ospedali & l'Infanzia", anche noto come "Progetto Pinocchio", ha visto scendere in campo The Walt Disney Company Italia che ha accettato di ...