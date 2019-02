Lo stato compra ancora

Termo stato WiFi : come funziona e quali comprare : La gestione intelligente del clima è uno degli argomenti più importanti nel campo della Domotica, quella branca della tecnologia che si impegna per creare una casa sempre più smart e vicina alle nostre necessità. Il leggi di più...

Compra una PS4 a 9 - 29 euro pesandola al posto della verdura e viene arre stato : Le persone hanno molte idee quando si tratta di spendere meno denaro. Un uomo di 19 anni è stato condannato a quattro mesi di prigione in libertà vigilata per aver Compra to una PlayStation 4 a 9,29 euro . Aveva semplicemente deciso di pesarla nel grande magazzino di frutta e verdura per sostituire il codice a barre e quindi il prezzo originale della console. Il costo reale di una Playstation 4 I prezzi della nuova Playstation 4 sono simili a ...

Lele Mora racconta la rapina nel campo rom : "Sono stato ingenuo - pensavo di comprare champagne" : Lele Mora, l'ex talent scout ed ex manager di divi dello spettacolo a maggio scorso è stato rapinato in quel campo alla periferia sudovest di Milano dove era entrato in compagnia di un pregiudicato. Per questa storia sono state arrestate tre persone, tra cui Michele Cilla, uomo vicino al clan Fidanzati di Cosa Nostra che avrebbe minacciato pesantemente Mora costringendolo a rimborsargli 20 mila euro che Mora si è dovuto far ...