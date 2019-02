Due incendi in poche ore | danni ad auto di disoccupato e di pensionato

Rapagnano. Violento incendio nella notte. Distrutte Due auto e inagibile un'abitazione : Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando è scattato l'allarme. Un Violento incendio si è scatenato a partire dall'impianto a metano di una Ford Ka parcheggiata in una rimessa privata di via ...

Rio de Janeiro - nuovo incendio in una scuola calcio : Due atleti intossicati : Un altro incendio in una scuola calcio di Rio de Janeiro a tre giorni dal disastro che ha portato alla morte di sette calciatori tra i 14 e i 16 anni e di tre dirigenti del Flamengo . Questa volta è ...

Incendio a Venezia - Due appartamenti devastati nelle calli : morta una donna : nero e fiamme stamattina 11 febbraio, poi lingue di fuoco alte dalle finestre: un furioso divampato all'interno di un appartamento al quarto piano di un palazzo che si trova a San Simeon Piccolo, ...

Castellammare - Incendio nel garage del cinema - sul posto Due unità dei vigili del fuoco : Momenti di paura questo pomeriggio in via Regina Margherita, pieno centro di Castellammare. Nel garage del cinema Stabia Hall, per cause ancora da accertare, si è sviluppato un Incendio che ha reso ...

Almeno dieci persone sono morte nell’incendio di Due navi cargo nel Mar Nero : Almeno dieci persone sono morte nell’incendio di due navi cargo nel Mar Nero, vicino allo stretto di Kerc, tra la Russia e la Crimea. Le due navi sono entrambe registrate in Tanzania e l’incendio è cominciato durante il trasferimento di

Due persone sono morte in un incendio nella località sciistica di Courchevel - in Francia : In Francia due persone sono morte in un incendio in un edificio di Courchevel, una località sciistica della Savoia. L’incendio è cominciato alle 4.30 di domenica, al terzo piano di un edificio dove alloggiava una sessantina di lavoratori stagionali, impiegati nelle

Due incendi ad Aosta : Nella serata di venerdì 18 gennaio, due incendi hanno interessato il centro di Aosta. Il primo incendio è divampato in un appartamento privato all'interno di un edificio ubicato in piazza Roncas, ad ...

Incendio in abitazione a Pescara Colli - morti per l'esalazioni Due anziani coniugi : Pescara - Due coniugi, di 83 e 78 anni, sono morti a causa delle esalazioni prodotte da un Incendio che si è sviluppato nella loro abitazione, nella zona Colli di Pescara. I corpi dei due sono stati trovati sul pavimento della cucina. Le fiamme, secondo i primi accertamenti, sarebbero partite dal materasso di una camera da letto e non avrebbero interessato il resto della casa, una villetta, ma i fumi hanno rapidamente invaso le altre ...

Coira : incendio intenzionale - muore uomo e Due figli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Due incendi nel giro di poche ore a Remanzacco : I vigili del fuoco volontari di Cividale sono intervenuti dalle 23 di ieri sera fino alle 4 di stamattina in via Premariacco 5 a Remanzacco , per un incendio che ha coinvolto un locale adibito a ...

Duecento gli ettari in fumo per un incendio sul Monte Martica [FOTO] : 1/18 Maurizio Borserini/LaPresse ...

Incendi in Valtellina : salvati Due alpinisti : Il forte vento continua ad alimentare gli Incendi in Valchiavenna. Dal Comune di Samolaco (Sondrio) ora l’emergenza è anche a San Giacomo Filippo, nella zona del santuario della Madonna di Gallivaggio. Impegnati dal primo pomeriggio di oggi i Vigili del i’Fuoco del distaccamento di Mese con i volontari di Campodolcino e i volontari della Protezione Civile per spegnere le fiamme in Val d’Avero sopra l’abitato di Lirone, in ...

Incendio nella notte a San Quirino : Due intossicati : Due persone sono state ricoverate in ospedale questa notte per intossicazione da fumo. L'allarme è scattato a mezzanotte e mezza in via Napoleone Aprilis , a San Quirino , in un alloggio dove è ...

Il 2018 di San Giacomo di Roburent e Artesina si è chiuso con Due incendi - FOTO - : Ultime ore del 2018 movimentate per la squadra AIB di Frabosa Soprana, chiamata a un duplice intervento nella serata di San Silvestro. Alle 19, infatti, è stato segnalato un incendio in un'area ...