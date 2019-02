Referendum sulla Diciotti | «Chi volete libero | Gesù o Barabba?»

Jeremy Corbyn spinge per un possibile secondo Referendum sulla Brexit : Senza un accordo, il 29 marzo la quinta economia più grande al mondo inizierà a regolare i propri scambi commerciali secondo le regole base del WTO, abbandonando da un giorno all'altro, gli accordi ...

FMI pessimista sulla crescita - Corbyn per il Referendum bis su Brexit : ... ha detto la nuova capoeconomista dell'istituto, Gita Gopinath, inserendo l'Italia tra le minacce agli equilibri dell'economia globale per "le preoccupazioni sui rischi sovrani e finanziari". Di Maio ...

Un secondo Referendum sulla Brexit è legittimo e necessario : I cittadini britannici sono stati talmente ingannati sulla posta in gioco nel voto del 2016 che sarebbe giusto interpellarli una seconda volta. Leggi

Nigel Farage : stanno preparando nuovo Referendum sulla Brexit - : L'ex leader del Partito per l'Indipendenza del Regno Unito , UKIP, ha dichiarato che bocciando l'accordo tra Londra e Bruxelles sulla Brexit i deputati hanno agito in relazione al documento come ...

Continuano le tensioni tra Lega e M5s sul Referendum sulla Tav : Mentre la Lega propone la strada del referendum sulla Tav, Luigi Di Maio continua a porre paletti: se 'un'analisi costi-benefici ci dice che è un'opera che non sta in piedi non ha senso realizzarla', ...

Il M5s vuole affossare il Referendum sulla Tav : Il M5S "rottama" la democrazia diretta. I paladini della partecipazione attiva temono il referendum (soprattutto l'esito) sul Tav. Si, proprio loro: il movimento che in Parlamento si batte per l'introduzione del referendum propositivo e la cancellazione dei quorum prova a evitare il voto delle comunità locali sulla scelta di continuare o meno i lavori per la linea dell'Alta velocità Torino-Lione. Perché ai grillini piace segnare a porta vuota. ...

"M5S è No Tav". Roberto Fico contrario al Referendum sulla Torino-Lione : "Movimento nato per fermare l'opera" : "Il Movimento 5 Stelle è contro il referendum" sul Tav Torino-Lione. In un'intervista al Fatto Quotidiano il presidente della Camera Roberto Fico si schiera contro l'ipotesi di sottoporre al popolo la decisione sull'opera che divide la maggioranza, con la Lega favorevole e i 5 Stelle contrari.Il più ortodosso dei pentastellati, quello che viene considerato il più ancorato alle origini dei meet-up e al primo M5S, chiarisce ...

Lega e M5s si sfidano sull'ipotesi di un Referendum sulla Tav : In attesa dei provvedimenti su reddito di cittadinanza e quota cento M5s e Lega duellano sulla Tav. Il partito di via Bellerio cavalca l'onda del Sì alla Torino-Lione e chiede all'alleato una mediazione, affinché non salga sulle barricate. Ma Di Maio, pur non contestando la partecipazione della Lega questa mattina in piazza a Torino, respinge ancora una volta anche l'ipotesi referendum caldeggiata di nuovo ...

Siri a Radio 24 : «In Italia deficit di infrastrutture - sulla Tav pronti al Referendum» : Quarto anno della scuola di formazione della scuola politica a Milano, 1.200 ragazzi coinvolti, con un meeting sull'economia, con gli esponenti del Carroccio, tra cui il sottosegretario alla ...

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il Referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...

