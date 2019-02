Isola | notte insieme per Soleil e Jeremias | Tra noi c' è una forte chimica

Sesso sull’Isola - notte di passione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè? Ecco cosa sta succedendo : Sesso all’Isola dei Famosi? Ecco cosa sta succedendo tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, che già dai primi giorni si sarebbero lasciati andare a teneri baci. Come riporta il sito KontroKultura, la scorsa notte i due piccioncini si sarebbero lasciati andare a coccole e baci… Questa mattina però Jeremias avrebbe glissato, dicendo che si sarebbe trattato solo di «un bacino». Mentre Soleil non avrebbe ancora commentato la vicenda. Ma ...

Isola - esplode l’intesa tra Jeremias e Soleil : le telecamere li riprendono nella notte : I due nuovi arrivati si sono dimostrati da subito molto affiatati e le immagini girate qualche ora fa lo dimostrano....

Prima notte in Isolamento per i due fermati : “Chiediamo scusa alla famiglia di Manuel” : Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, 24 e 25 anni, accusati di tentato omicidio in relazione al ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, avvenuto all'Axa nella notte di sabato, sono da ieri a Regina Coeli in isolamento ed in attesa della fissazione dell'interrogatorio di convalida. Il gip dovrà valutare gli elementi posti in rilievo dall'accusa. A cominciare dalla confessione dei due giovani registrata ieri sera negli uffici della Questura, in ...

Isola : nella notte problemi per i naufraghi alle prese con una tempesta : All'Isola dei Famosi le cose iniziano a mettersi male: oltre alle prime difficoltà per il poco cibo a disposizione, i naufraghi ora si trovano a dover fare i conti con il maltempo. Il clima dell'Honduras, infatti, ha riservato loro una brutta sorpresa: nella notte si è scatenata sull'Isola una terribile tempesta. I concorrenti del reality show, condotto da Alessia Marcuzzi non sono riusciti a prendere sonno sia a causa del forte vento, sia ...

L'Isola dei Famosi - tempesta di pioggia nella notte e prime tensioni per il cibo : prime difficoltà da affrontare per i naufraghi protagonisti di questa edizione delL'Isola dei Famosi in onda su Canale 5. Le gossip news di queste ore, rivelano che la scorsa notte i due gruppi di concorrenti vip hanno dovuto fare i conti con una vera e propria tempesta di pioggia e vento che si è abbattuta sulla spiaggia e che ha causato non poche tensioni, dato che tutti sono rimasti per diverso tempo senza fuoco. La tempesta si abbatte ...