Centinaia di bimbi in ospedale per circoncisioni clandestine

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Ogni anno sonoi bambini che finiscono al pronto soccorso per dellerituali praticate clandestinamente. Lo hanno ricordato gli esperti alla tavola rotonda sul tema organizzata oggi a Roma dall’Associazione Internazionale Karol Wojtyla.Una stima precisa del fenomeno, che sale periodicamente alla ribalta quando qualcuna delle piccole vittime muore, non e’ possibile, ha sottolineato Savino Sansovito, che dirige la struttura complessa di pediatria dell’Maria Vittoria di Torino.“Solo nel mioho visto una decina di casi negli ultimi due anni – ha affermato l’esperto -, se si moltiplica questo dato per tutti gli ospedali italiani si può stimare che sianosu tutto il territorio nazionale”.L’intervento di circoncisione, che è previsto dalla religione musulmana entro la pubertà, non è ...