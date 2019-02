Serie A | Genoa-Lazio 2-1 | highlights e gol 24esima giornata - Sky Tg24

Serie A - Genoa-Lazio 2-1 : gol e highlights : Serie A, Genoa-Lazio 2-1: gol e highlights I liguri vincono in rimonta, soffrendo e trovando la rete decisiva al 94’ con un gran gol di Criscito. Tre punti preziosi per i padroni di casa, che si allontanano dalla zona retrocessione. Cade la Lazio, dopo essere passata in vantaggio con Badelij Parole chiave: ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

Risultati Serie A diretta live - la classifica : la Lazio sul difficile campo del Genoa : Risultati Serie A diretta live – Dopo il lunch match che ha visto il successo tra mille polemiche della Fiorentina contro il Sassuolo continua il programma valido per la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Alle 15 tre importanti partite, la Lazio di Simone Inzaghi è chiamata a riscattare la sconfitta in Europa Leagua contro il Siviglia, di fronte un ...

Genoa - Kouamé : 'Ora sono un giocatore di Serie A - posso tornare in Costa d'Avorio' : Se ho rotto qualcosa in casa? Per forza", ha raccontato l'attaccante in uno speciale su Sky Sport tra le strade di Genova. Una città che lo ha subito accolto con grande affetto: "sono così, se vedo ...

Serie A Genoa - Bessa di nuovo in gruppo : GENOVA - I rossoblù, a Pegli, sono tornati a lavorare con una seduta di allenamento mattutino in vista della prossima gara, in programma a Marassi domenica alle 15.00, contro la Lazio . Buone notizie ...

Video/ Bologna Genoa - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 23giornata - : Video Bologna Genoa , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, giocata nella 23giornata del Campionato di Serie A, al Dall'Ara.

Serie A - Bologna-Genoa 1-1 : Lerager risponde a Destro : Un punto fondamentale in chiave salvezza per il Genoa , che nel lunch match della 23esima giornata di Serie A pareggia 1-1 sul campo del Bologna e mantiene 7 punti di vantaggio sugli emiliani, oltre ...

Serie A - 'lunch match' Bologna-Genoa 1-1 : 14.26 Divisione della posta tra il Bologna di Mihajlovic reduce dal colpo a San Siro e il Genoa di Prandelli al terzo risultato utile di fila. Al 'Dall'Ara' 1-1 il 'lunch match' della 23.ma giornata. Avvio su ritmi blandi.Vantaggio dei padroni di casa al 17':Poli pennella, Radu sbaglia l'uscita e Destro lo beffa anticipandolo di testa. Reazione Genoa dopo la mezz'ora, ma Skorupski dice no due volte a Sanabria, per capitolare al 33' su colpo di ...

Probabili Formazioni Bologna – Genoa - Serie A 10/02/2019 : Probabili Formazioni Bologna – Genoa, Serie A 10/02/2019Bologna e Genoa si sfidano nel lunch match della domenica: entrambe le squadre necessitano di una vittoria per staccarsi dalla zona rossa, anche se i liguri sono più tranquilli degli emiliani.Bologna – Mihajlovic confermerà il 4-3-3 con Skorupski in porta e Dijks e M’Baye sulle fasce, mentre i centrali saranno Calabresi e Danilo. Centrocampo con Pulgar regista e Poli e ...

Calciomercato Serie A : Genoa - già riscattato Sturaro : Particolari le condizioni del riscatto: al Grifone sarebbe bastato un puntoUn vecchio proverbio diceva ‘per un punto Martin perse la cappa’, oggi invece il punto – quello del Genoa – è bastato per l’acquisto di un giocatore. Proprio questa condizione – tanto singolare quanto semplice da raggiungere – era il vincolo che ha fatto scattare da parte del Genoa l’obbligo di riscatto di Stefano Sturaro ...