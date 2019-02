Pallavolo – Revivre Axopower Milano | coach Giani bacchetta i suoi | “serve più lucidità

Pallavolo – Ottava vittoria consecutiva per la Revivre Axopower Milano : Siena ko 3-1 : Ottovolante Revivre Axopower Milano, battuta Siena per 3-1. Ottavo successo consecutivo per la Revivre Axopower che raggiunge Modena a quota 42 in classifica E sono otto! La Revivre Axopower Milano centra l’Ottava vittoria consecutiva nel girone di ritorno e si impone per 3-1 sull’Emma Villas Siena al termine di quasi due ore di gioco. È stata partita vera quella andata in scena nell’impianto varesotto, dove le due squadre hanno messo in ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano ospita Siena e punta all’ottavo sigillo in Superlega : Anticipo al PalaYamamay per la Revivre Axopower che ospita Siena: prima del match Clevenot premiato MVP del mese di gennaio Vigilia dell’ottava giornata del girone di ritorno del campionato per la Revivre Axopower Milano che domani sera alle ore 20.30 ospiterà in anticipo l’Emma Villas Siena. Dopo 13 giorni dall’ultimo impegno ufficiale, sarà di nuovo tempo di Superlega per la formazione di coach Giani che cerca l’ottavo sigillo ...

Pallavolo : Milano al settimo cielo - la Revivre Axopower schianta Monza 3-0 : Pallavolo, la Revivre Axopower Milano ha vinto il derby lombardo per 3-0, Monza annichilita dai ragazzi di Andrea Giani È la Revivre Axopower Milano ad aggiudicarsi il derby lombardo della settima giornata di ritorno, mettendo in campo una prestazione di altissimo livello che non lascia dubbi sui valori in campo! Secco 3-0 per i ragazzi di Andrea Giani che dominano per tutto il match (16-25, 21-25, 19-25 i parziali) e conquistano quei tre ...

Pallavolo – Posticipo per la Revivre Axopower Milano : domani sera al PalaYamamay arriva Sora : Il match contro i ciociari chiude la sesta di Superlega. Coach Giani: “non dobbiamo abbassare il livello” Posticipo per la Revivre Axopower Milano che domani (ore 20.30), di fronte al proprio pubblico al PalaYamamay di Busto Arsizio, ospita la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora per il match che chiude la sesta giornata di ritorno del campionato italiano di Superlega Credem Banca. Confronto importante per la compagine lombarda che, con ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano pronta ad ospitare l’Azimut Leo Shoes Modena : La Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena si affronteranno domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago È tutto pronto per la grande sfida di domenica 13 gennaio alle ore 18.00 al Mediolanum Forum di Assago tra la Revivre Axopower Milano e l’Azimut Leo Shoes Modena. L’impianto che ha ospitato nello scorso settembre la tappa milanese dei mondiali di volley e casa del basket dell’Olimpia Milano per un week ...

Pallavolo - la Revivre Axopower Milano soffre ma torna da Latina con tre punti : Revivre Axopower Milano vittoriosa in quel di Latina, la squadra di coach Giani torna dalla trasferta laziale con tre punti Tanto sudata quanto preziosa la vittoria che la Revivre Axopower Milano riporta a casa dopo la trasferta di Latina contro i padroni di casa della Top Volley. Nel palazzetto dello sport di Cisterna di Latina la formazione di coach Giani riesce ad ottenere il bottino pieno dei tre punti al termine di un confronto ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Revivre Axopower Milano in trasferta a Latina - obiettivo vittoria per i lombardi : La formazione lombarda fa visita alla Top Volley Latina con l’obiettivo di portare a casa l’intera posta in palio Tornare a casa da Latina con tre punti nella calza della befana: è questo l’obiettivo della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida contro la Top Volley valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season di Superlega. Domani, alle ore 18.00, nel giorno dell’Epifania, in terra pontina ...

Pallavolo – Botto di fine anno : la Revivre Axopower Milano vince 1-3 a Padova : Ultima gara del 2018 per la Revivre Axopower Milano: 3 punti importantissimi per la classifica. Esordio in Superlega per Gironi Padova – Si chiude con il Botto il 2018 della Revivre Axopower Milano. Alla Kioene Arena di Padova la formazione di Andrea Giani trova una preziosissima vittoria per 3-1 contro la formazione di casa e mette in cassaforte il quinto posto in classifica, toccando quota 26 punti. Prestazione determinata per la ...

Pallavolo – Boxing Day - la Revivre Axopower Milano cerca la vittoria su Ravenna : Prima di ritorno per la Revivre Axopower Milano che ospita Ravenna alle ore 18.00 nel giorno di Santo Stefano Natale in palestra per la Revivre Axopower Milano che si prepara alla sfida di Santo Stefano del 26 dicembre, alle ore 18.00, contro la Consar Ravenna per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano di Pallavolo di Superlega. Dopo la sconfitta contro Perugia, Milano riapre le porte del PalaYamamay per il Boxing ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano-Vibo Valentia : l’analisi del tecnico Giani : L’analisi del tecnico Giani e del regista Sbertoli dopo la sfida tra Revivre Axopower Milnao e Vibo Valentia Sorride la Revivre Axopower Milano e non potrebbe essere altrimenti dopo la splendida vittoria nella dodicesima giornata di Superlega contro Vibo Valentia che lancia la società del presidente Lucio Fusaro al quinto posto in classifica. Milano centra il primo obiettivo stagionale, quello dell’ingresso nel tabellone dei quarti ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano show : Vibo Valentia affonda in tre set : Prestazione dominante dei ragazzi di coach Giani che trovano l’accesso alla final eight di Coppa Italia e consolidano il quinto posto È una Revivre Axopower Milano straripante quella che esce vittoriosa dal PalaYamamay di Busto Arsizio nella dodicesima giornata del campionato italiano di Superlega. Una prestazione maiuscola della compagine ambrosiana che regola in soli tre set l’avversario di turno, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. ...

Pallavolo – La Revivre Axopower Milano cerca tre punti fondamentali contro Vibo Valentia : contro i calabresi gli ambrosiani vogliono ipotecare il pass per la final eight di Coppa Italia Se non è un match point, poco ci manca. La Revivre Axopower Milano si prepara alla sfida contro Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia in vista della 12° giornata del campionato italiano di Pallavolo maschile Superlega Credem Banca. Penultima giornata d’andata per i ragazzi di Andrea Giani che, dopo la vittoria di domenica contro Civitanova e la ...

Pallavolo – Serie A1 maschile : niente da fare per la Revivre Axopower - Trento stende in tre set la squadra di Giani : Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano poco lucidi nelle fasi concitate di gioco e si lasciano travolgere dalla forza degli avversari Stop per la Revivre Axopower Milano che, dopo il successo interno contro Civitanova, ferma il suo cammino alla corte dei campioni del mondo per club in carica di Trento nel recupero della decima giornata di Superlega. Sconfitta in tre set per i ragazzi di Andrea Giani che risultano ...