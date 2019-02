Pagelle Inter-Sampdoria | highlights e tabellino del match – VIDEO

Rapid Vienna-Inter 0-1 - le Pagelle : Nainggolan conferma - Lautaro non fa rimpiangere Icardi : Si è appena concluso all'Allianz Stadion di Vienna il match tra Rapid Vienna e Inter, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. I nerazzurri fanno un passo avanti per la qualificazione vincendo 1-0 grazie siglato da Lautaro Martinez. La settimana prossima, allo stadio Meazza alle ore 21, si giocherà la gara di ritorno. L'avversario degli ottavi, poi, sarà decretato dal sorteggio. La partita Prima partita dell'era Samir Handanovic in ...

Pagelle Parma-Inter 0-1 - highlights e tabellino del match : Pagelle PARMA INTER – L’Inter torna a riassaporare il gusto della vittoria esterna battendo il Parma al Tardini. A decidere la partita è stato il gol segnato da Lautaro Martinez che, entrato pochi minuti prima, al 34′ del secondo tempo in un devastante contropiede della squadra nerazzurra viene servito splendidamente da Radja Nainggolan. Secondo gol della […] L'articolo Pagelle Parma-Inter 0-1, highlights e tabellino del match ...

Sanremo 2019 - le Pagelle intergenerazionali – Io dico Ultimo - mia figlia Achille Lauro. Chi ci avrà preso? : Il Festival di Sanremo è talmente nazional-popolare che non puoi non guardarlo almeno la prima sera. Per divertirci in famiglia abbiamo deciso di “spararci” tutta la maratona della prima serata insieme, felici del fatto che in una sola volta avremmo visto tutte e 24 le esibizioni dei cantanti che, per fortuna, non hanno categorie strane come giovani/vecchi, big/conosciuti da nessuno. Ci spiace invece che non ci siano ...

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le Pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Pagelle Inter-Bologna 0-1 - highlights del tabellino del match : Pagelle Inter-Bologna – Altra clamorosa battuta di arresto dell’Inter, che a questo punto è ufficialmente una squadra in piena crisi. Gli uomini di Luciano Spalletti cadono anche tra le mura (poco) amiche di San Siro contro il Bologna e soprattutto sotto una pioggia di fischi da parte dei propri tifosi. Nel match delle ore 18, […] L'articolo Pagelle Inter-Bologna 0-1, highlights del tabellino del match proviene da Serie A News ...

Inter-Bologna 0-1 - le Pagelle nerazzurre : Dalbert e Skriniar sopra la sufficienza : Si è appena concluso il match al Meazza tra Inter e Bologna con la sorprendente vittoria dei rossoblu per 1-0 grazie al gol messo a segno al 33' del primo tempo da Santander. I nerazzurri restano terzi con quaranta punti, mentre i felsinei salgono a diciassette punti, portandosi a meno uno dall'Empoli, quartultimo in classifica. La settimana prossima la squadra di Spalletti affronterà il Parma al Tardini sabato alle 20:30, mentre il Bologna ...

Inter - le Pagelle dopo il k.o. con la Lazio : Nainggolan è da 4 - 5 : A causa di un problema tecnico, la pagella del Ninja non era stata riportata sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi: oltre al voto e al giudizio del belga, di seguito potete leggere tutte le ...