Fabrizio Corona | “Fedez | ti ricordi quella sera a casa mia con due miei amici?”

Fabrizio Corona punge Fedez : «Ricordi quella sera a casa mia con due amici?» : «Ti ricordi quella sera a casa mia con due amici?». Fabrizio Corona punge Fedez nel suo libro. «Caro Federico - scrive l'ex paparazzo - mi dispiace che tu non abbia mai...

Nuovi guai per Fabrizio Corona - lavorava in un pub di Avellino ma aveva divieto di uscire dalla Lombardia : Nuovi guai per Fabrizio Corona che avrebbe violato le prescrizioni imposte dal Tribunale di sorveglianza. L'ex re dei paparazzi sarebbe stato trovato a lavorare in un pub di Solofra , Avellino, come ...

Taylor Mega : "All'Isola dei Famosi 2019 per voltare pagina" E su Fabrizio Corona e Flavio Briatore... : Taylor Mega, reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi 2019, è stata ospite della trasmissione radiofonica, 'Non succederà più', condotta dalla spumeggiante Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio. L'ex naufraga ha raccontato di aver cambiato la propria opinione su Marina La Rosa nella prima settimana da leader: Ho amato e odiato Marina La Rosa. L’ho odiata quando rosicava, perché ha rosicato. In realtà le stavo sulle p…e ...

Altri guai per Fabrizio Corona? Stava lavorando in un pub di Avellino : Fabrizio Corona sempre al centro del ciclone, trovato a lavorare in un pub di Avellino, Altri guai in arrivo? Una serata di musica, birra e moda che per il titolare di un pub di Solofra è finita con la proposta di sospensione dell’attività per l’impiego di lavoratori in nero, ma per Fabrizio Corona può tradursi … L'articolo Altri guai per Fabrizio Corona? Stava lavorando in un pub di Avellino proviene da BlogItalia.News.

Fabrizio Corona : ‘Tra Belen e Stefano De Martino è rifiorito l'amore' : Secondo quanto riporta Fabrizio Corona nel suo personalissimo "Corona Magazine", Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero nuovamente una coppia, una decisione che i due avrebbero preso insieme per il bene di Santiago, il loro bambino. I due avrebbero anche trascorso un fine settimana chiusi in casa con lo scopo di ripartire insieme come una famiglia serena. Belen e Stefano di nuovo insieme per il bene del piccolo Santiago Secondo quanto ...

Ancora guai per Fabrizio Corona - trovato a lavoro in un pub di Avellino : Una serata di musica, birra e moda che per il titolare di un pub di Solofra è finita con la proposta di sospensione dell'attività per l'impiego di lavoratori in nero, ma per Fabrizio Corona può tradursi in qualcosa di ben più grave. Quando i carabinieri del comando provinciale di Avellino assieme alla Guardia di finanza hanno fatto irruzione nel locale affollatissimo per la presentazione della nuova collezione di capi ...

Fabrizio Corona e il segreto piccante di Fedez : "Ti ricordi quella sera con i nostri due amici a casa mia?" : Fabrizio Corona continua a provocare Fedez. Dopo averlo accusato d’essere stato l’amante della sua ex Silvia Provvedi, nel suo libro Non mi avete fatto niente ha lanciato al rapper una nuova provocazione: "Ti ricordi quella sera a casa mia con due amici?". La serata a cui si riferisce l’ex re dei pa

Fabrizio Corona e il segreto piccante di Fedez : 'Ti ricordi quella sera con i nostri due amici a casa mia?' : Fabrizio Corona continua a provocare Fedez . Dopo averlo accusato d'essere stato l'amante della sua ex Silvia Provvedi , nel suo libro Non mi avete fatto niente ha lanciato al rapper una nuova ...

“Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic” : querelato Fabrizio Corona! : Marcelo Brozovic pronto alla battaglia legale contro Fabrizio Corona per aver parlato di un presunto tradimento di Wanda Nara ad Icardi proprio col croato “Mauro Icardi divorzia da sua moglie ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic“, è la notizia che Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo “The King Corona Magazine”, alla quale il croato dell’Inter ha reagito in maniera non certo positiva. Brozovic, ...

Fabrizio Corona - il suo magazine titola : “Wanda Nara ha tradito Icardi con Brozovic”. E Brozovic lo querela : Marcelo Brozovic querela Fabrizio Corona. Il motivo? Un titolo apparso sul magazine dell’ex re dei paparazzi, The King Corona magazine: “Mauro Icardi divorzia da sua moglie – Wanda Nara ha tradito il suo compagno con Marcelo Brozovic”. Brozovic ha dato mandato al suo legale Danilo Buongiorno di querelare il responsabile del magazine e parla di “assoluta falsità della notizia” affermando che “non vi è mai ...

Fabrizio Corona conferma : “Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme” : Fabrizio Corona, sul suo magazine, dà la notizia come “certa”. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sarebbero tornati insieme. E stavolta per davvero. Secondo Corona, ex della stessa Belen (in più interviste l’ha indicata come il grande amore della sua vita), la prova del ritorno di fiamma sarebbe una “bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle stories – dice Corona – che lo ritraeva mano per mano abbracciato con ...

Stefano De Martino e Belen : Fabrizio Corona svela tutti i dettagli e i retroscena della coppia : FUNWEEK.IT - Pare finalmente ufficiale il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino se anche Fabrizio Corona, direttamente dal suo magazine dà la notizia come assolutamente certa: i due...

Belen-Stefano De Martino - il ritorno di fiamma è ‘certificato’ da Corona : i dettagli svelati da Fabrizio : Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme? I retroscena della bomba di gossip svelati da Fabrizio Corona “Venerdì, Sabato e Domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente”. Così Fabrizio Corona si rende autore di un articolo pubblicato nella sua stessa intervista in cui svela i retroscena del ritorno di ...

Corona - il giallo del collaboratore con una pistola rubata. Lo staff di Fabrizio lo scarica : «È solo un fan» : Un uomo di 44 anni è stato denunciato dai carabinieri a Milano per possesso di di una pistola e per la ricettazione dell'arma, rubata a Napoli nel 2010: l'uomo si trovava nell'area...