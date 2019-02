Donna precipita in canalone e muore

Vicenza - tragico incidente stradale : auto precipita nella scarpata - morta una Donna : incidente mortale nel primo pomeriggio a Valdagno, nella provincia di Vicenza. Un'auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada all'uscita di un tornante ed è precipitata per una ventina di metri in una scarpata. La conducente, una donna di settantaquattro anni, ha perso la vita.Continua a leggere

Ringhiera cede - Donna precipita dal balcone della sua abitazione : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Ringhiera cede, donna precipita ...

Napoli - Fuorigrotta : una Donna è precipitata nel vuoto a via Diocleziano : E' successo poco fa. Una donna è precipitata da un balcnone di un palazzo sito in via Diocleziano nel quartiere di Fuorigrotta. I carabinieri sono intervenuti sul luogo e stanno esaminando la dinamica ...

Ghiacciatrice ferita dopo la caduta da una cascata a Gressoney Aosta - La Donna - residente nel torinese - è precipitata durante il terzo "... : Una giovane Ghiacciatrice, residente nel torinese, è in ospedale ad Aosta dopo essere caduta dalla "cascata della Nicchia" a Gressoney-La-Trinité. E' accaduto attorno alle 12.40 di oggi, domenica 13 ...

Donna precipita dal quarto piano e muore : fermato il compagno : I carabinieri di Scalea, in provincia di Cosenza, hanno fermato con l'accusa di omicidio un uomo di 26 anni. Secondo gli...

Scalea - Donna muore precipitando da una finestra : non esclusa l’ipotesi di un omicidio : La vittima è una donna di trentasei anni di nazionalità dominicana. È morta precipitando da una finestra del palazzo in cui abitava, a Scalea, sulla costa tirrenica cosentina. Al momento non è chiaro cosa sia successo. I carabinieri non escludono alcuna ipotesi, dall’incidente al suicidio oppure un omicidio.Continua a leggere

