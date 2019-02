: Turchia, vietato corteo per Ocalan - TelevideoRai101 : Turchia, vietato corteo per Ocalan - neifatti : No al gelato in pubblico, al trucco la mattina e ai vestiti stravaganti: quanto è difficile essere donna in Turchia… - Paolocasalini : NB: in Svezia il cosiddetto utero in affitto non c'è. È vietato. A parte la Russia, l'Iran, la Turchia e Maduro st… -

La polizia turca ha bloccato una manifestazione del partito filo curdo Hdp a Dyarbakir, nel sud-est del Paese, nel 20° anniversario dell'arresto del leader del Pkk Abdullah. La manifestazione era stata indetta anche in solidarietà alla deputata dell'Hdp Leyla Guven, rilasciata a gennaio e in sciopero della fame da 100 giorni per contestare l'isolamento carcerario di. Sono più di 300 le persone in sciopero della fame in solidarietà con Guven. Oggi cortei di solidarietà a Roma e a Strasburgo.(Di sabato 16 febbraio 2019)