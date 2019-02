Roma | inventò il ‘morbo K’ per spaventare i nazisti e salvare decine di ebrei | addio ad

ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 febbraio 2019) Si era inventato una malattia contagiosissima, il ‘morbo K’, perdini dalle persecuzioni nazifasciste e dai campi di sterminio dopo il rastrellamento del Ghetto del 16 ottobre 1943. Adriano Ossicini aveva scelto la K per riprendere l’iniziale degli ufficialiKesselring e Kappler, e mettere in fuga le Ss. Appena leggevano quella falsa diagnosi, infatti, ise ne andavano. Ossicini, morto a 99 anni il 15 febbraio all’ospedale Fatebenefratelli di, è stato un simbolo della resistenza e “fino all’ultimo – ricorda la Comunità ebraicana sulla rivista on line Shalom – a chi veniva a trovarlo da ricoverato, ha ricordato quanto accaduto in quegli anni di resistenza”.Ossicini è morto nell’ospedale dove era entrato da volontario subito dopo la laurea in medicina alla fine del 1944. Poi si era ...