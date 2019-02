Papa Francesco si scatta un selfie con la spilla “Apriamo i porti”

Vaticano Papa Francesco spreta il cardinale McCarrick : gay e pedofilia - la sentenza 'inappellabile' : ... McCarrick diventa il prelato cattolico di più alto rango ad essere spretato , ma si attende ancora l'esito in Australia dei due processi in cui è coinvolto il prefetto per l'Economia, George Pell , ...

Vaticano Papa Francesco spreta il cardinale McCarrick : gay e pedofilia - la sentenza "inappellabile" : Alla fine, Theodore McCarrick, per anni tra i nomi più influenti della Chiesa statunitense, è stato ridotto allo stato laicale. La sentenza, per l'arcivescovo emerito di Washington, è arrivata l'11 gennaio e porta in calce una nota che è come una scure: il caso è res iudicata, non soggetto a ricorso

Vaticano - Papa Francesco e la nuova bomba gay : "Palpate in pubblico" - il disastro del Nunzio apostolico : "Aggressioni sessuali". Altra bomba gay sul Vaticano. Il Nunzio apostolico in Francia Monsignor Luigi Ventura, sorta di ambasciatore di Papa Francesco a Parigi, è indagato dalla Procura parigina. Secondo il quotidiano Le Monde, la vittima sarebbe un giovane funzionario del municipio della capitale,

Pedofilia - verso il vertice di Papa Francesco : "Così la Chiesa deve combattere gli orchi" : A pochi giorni dal summit in Vaticano sulla piaga degli abusi sessuali da parte del clero, abbiamo intervistato don...

Papa Francesco nomina il cardinale Kevin Farrell nuovo Camerlengo della Santa Sede : Papa Francesco ha scelto il suo nuovo Camerlengo, ovvero il cardinale che si occupa dell'amministrazione finanziaria della Santa Sede, amministra la Santa Sede in Sede vacante ed è la figura che in Vaticano gestisce le esequie del Papa, dall'apposizione dei sigilli all'appartamento del Pontefice all

Papa Francesco a Napoli : data - percorso e orario. Dove vederlo : Papa Francesco a Napoli: data, percorso e orario. Dove vederlo data Papa Francesco a Napoli nel 2019 La visita di un Pontefice si trasforma molto spesso in una vera e propria festa per la comunità. Perciò l’annuncio di una nuova visita di Papa Francesco a Napoli sta suscitando molto entusiasmo tra i fedeli. La visita è calendarizzata per il 21 giugno 2019. Ad annunciare l’arrivo di Papa Francesco è stato il cardinale di Napoli ...

Papa Francesco fa appello all’uso delle innovazioni tecnologiche per combattere la povertà e la fame : Papa Francesco ha esortato oggi a considerare i progressi nell’innovazione e nell’imprenditoria come elementi chiave per trasformare le comunità rurali e sradicare la malnutrizione. Ha affermato che “la scienza con coscienza” è necessaria per aiutare i poveri e coloro che soffrono la fame nel mondo. L’appello è stato lanciato in occasione della cerimonia inaugurale del 42° Consiglio direttivo dell’IFAD, in ...

Matteo Salvini - schiaffo al Vaticano. Retroscena : perché non incontrerà gli uomini di Papa Francesco : Lo schiaffo di Matteo Salvini al Vaticano: vengono prima i pastori sardi dei cardinali. Giovedì sera a Villa Borromeo l'ambasciata italiana presso la Santa Sede ospita il ricevimento per l'anniversario dei Patti Lateranensi. Leggi anche: "Non è che Salvini sta zitto perché sotto sotto...?". Sallusti

Ciclismo - tutto il cuore di Fabio Aru : donata una bicicletta a Papa Francesco - il ricavato per un progetto di carità : Fabio Aru ha donato la sua bicicletta Colnago a Papa Francesco al termine dell’udienza generale nell’Aula Paolo VI a cui il sardo ha assisto nella giornata odierna. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha poi dichiarato all’Osservatore Romano che il ricavato della vendita all’asta, stimato in almeno 9000 euro, sarà destinato a un progetto di carità. Il 28enne, che ha già fatto il proprio debutto stagionale e che è desideroso di ...

Papa Francesco : non si prega per stare tranquilli : Papa Francesco si è rivolto ai fedeli riuniti in Aula Paolo VI per l' Udienza generale del mercoledì , approfondendo il significato della preghiera del Padre Nostro, la preghiera cristiana per ...

Papa Francesco ai giornalisti di askanews : lottate - lottate per il vostro lavoro : Roma, 13 feb., askanews, - 'So che state attraversando un momento difficile. Prego per voi, vi accompagno in questo momento: lottate, lottate, lottate per conservare il vostro lavoro'. Così Papa ...

