Entra nella fabbrica dove lavorava e fa strage degli ex colleghi

Il Distretto del Chianti Entra nella fase operativa. : Roma, 15 feb., askanews, - Fare sistema per attrarre investimenti e promuovere la qualità territoriale: su questo presupposto è nato nel 2017 il Distretto Rurale del Chianti, nell'area corrispondente ...

Alitalia : nella newco di FS Entra il Tesoro con il 18% : La quota di partecipazione del Ministero dell'Economia dovrebbe ammontare invece a circa il 18% del capitale secondo quanto riporta oggi Repubblica. Il leader Cgil Maurizio Landini , preoccupato ...

Siria. Curdi Entrano a Baghuz - ultima roccaforte dell'Isis nella parte sud-orientale del Paese : ... il vertice tra i presidenti di questi tre paesi dovrebbe essere dedicato alla formazione di un comitato per redigere una nuova costituzione per la Siria per una transizione politica.

I Ferragnez Entrano nella Treccani : la parola diventa un neologismo : Il termine Ferragnez entra nell'Enciclopedia italiana. Treccani ha dato alle stampe la prestigiosa pubblicazione edizione 2018 includendo fra i neologismi la crasi dei coniugi Lucia, Federico Leonardo Lucia alias Fedez e Chiara Ferragni. La fusione Ferragn(i)-(Fed)ez, che ora è a tutti gli effetti parte della Treccani, pare abbia cominciato a circolare nella lingua italiana corrente grazie a Vanity Fair online che, esattamente il 6 ...

Via libera del governo : il Mef Entra nella Nuova Alitalia. Fs sceglie Delta e easyJet : ... il vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Fs sceglie di procedere con Delta e easyJet È terminata anche la riunione del ...

Alitalia - giovedì atteso l’incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per Entrare nella newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...

Non riEntra a casa - trovata senza vita nella sua merceria a Senigallia : Carla aveva 55 anni : Carla Zingaretti era la titolare della merceria “Cugi Cugi” in via Pisacane, nel centro anconetano. La tragica scoperta questa notte. Ad allertare la polizia, i familiari, che non l'hanno vista rientrare. I funerali oggi pomeriggio.Continua a leggere

Fedez e Chiara Ferragni Entrano nella Treccani come "Ferragnez". Il cantante : "Volo altissimo!" : Momento culturale. Secondo quanto riportato ieri dall'agenzia ANSA, "Ferragnez" entra tra i neologismi 2018 del Libro dell'anno Treccani. La "parola-macedonia" è frutto dell'incastro tra i nomi propri Chiara Ferragni e Fedez. Il nomignolo della coppia costituita dall'influencer e dal rapper italiani è stato usato il 6 settembre 2018 da Vanityfair.it: "I Ferragnez (sui social) valgono più di Harry e Meghan.Le altre parole inserite nella ...

“Ora basta - facciamo così!”. Nella disputa tra Ultimo e Mahmood Entra Di Maio. Può essere la soluzione giusta? Sui social è valanga di commenti : Dalla sera della finale di Sanremo non si parla d’altro sui social e, purtroppo, anche nelle tv generaliste. In effetti, a discolpa dei tanti professionisti che cavalcano l’argomento, c’è da dire che non capita spesso di riscontrare un verdetto così ricco di polemiche. Al netto di alcune assurde e ignobili contestazioni razziste alla vittoria di Mahmood, la bufera più accesa riguarda il sistema di voto, con la giuria d’onore e quella della ...

Tennis - Ranking ATP (11 febbraio) : Novak Djokovic sul trono - Matteo Berrettini Entra nella top-50 : Non ci sono cambiamenti sostanziali nella graduatoria mondiale del Tennis relativamente alla top-10. Novak Djokovic si conferma in vetta come era scontato che fosse. Il sette volte trionfatore degli Australian Open, con i suoi 10.955 punti, troneggia su tutto e tutti e ha concrete possibilità per rimanere a lungo in questa posizione, forte di ciò che potrebbe guadagnare anche in relazione a quanto fatto nella prima parte della stagione passata. ...

WhatsApp - ecco come leggere e rispondere ai messaggi senza Entrare nella chat - : Nel mondo 2.0 che ci siamo costruiti diventa sempre più tangibile il problema della privacy. Benché in realtà la vera questione relativa alla privacy non sia quella che affrontiamo oggi, molti sentono ...