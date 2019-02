Segreti e Delitti | Gianluigi Nuzzi torna nel prime time su Canale5 il 26 febbraio

davidemaggio

: @manocheamarezza 26 febbraio... speciale Delitti e Segreti - Disagio4all : @manocheamarezza 26 febbraio... speciale Delitti e Segreti - leonhardus_ : @GiusCandela Ma torna davvero segreti e delitti (con Nuzzi?) su canale 5? - MonicaCavalli3 : @_TV_Zapping #quartogrado inguardabile segreti e delitti....almeno x me... quelle ricostruzioni con attori...no,noioso proprio -

(Di sabato 16 febbraio 2019)Fermi tutti!riesuma, lo spin off di Quarto Grado condotto dallo stesso. Il programma di cronaca, in onda per due edizioni nell’estate del 2014 e del 2015, tornerà insulla rete ammiraglia del Biscione da martedì 26L’obiettivo della mossa sembra chiaro: arginare l’emorragia di ascolti portando sul’approfondimento noir firmato dalla squadra che su Rete4 garantisce stabilmente risultati in linea con le aspettative (non a caso, Quarto Grado è stato uno dei pochi programmi ad essere andati in onda anche durante il Festival di Sanremo). La trasmissione verrà collocata al martedì, serata che abitualmente prevedeva la programmazione di un film.Il ritorno diavviene a sorpresa dopo quattro anni dall’ultima puntata, trasmessa nel luglio del 2015. La ...