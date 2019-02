Napoli domina a Zurigo | ottavi a un passo

Zurigo-Napoli 1-3 - Ancelotti domina ma paga una disattenzione nel finale : L'adattamento alla piccola Europa - l'ultimo obiettivo rimasto al Napoli stante la fuga conclamata della Juventus in campionato e le uscite da Champions e Coppa Italia - dura appena 12 minuti. È ...

Adani : «Il Napoli ha finito dominando. Non si può pretendere l’eccellenza»” : Le opinioni di Adani e Condò Nel post-partita di Fiorentina-Napoli, durante la trasmissione “Sky Calcio Live”, Daniele Adani e Paolo Condò hanno espresso alcune considerazioni alla luce dello 0-0 del Franchi. Adani sottolinea la tenuta difensiva del Napoli L’ex interista giudica discreta la gara degli uomini di Ancelotti: “Non sempre si può pretendere l’eccellenza dal Napoli, ma con l’andare della partita è cresciuto e ha finito ...

Napoli - morta per dolori addominali : era incinta : La 36enne Anna Siena è morta lo scorso 18 gennaio a causa di forti dolori addominali. Era stata ovviamente in ospedale, il Vecchio Pellegrini di Napoli, ma i medici non si erano accorti di quale fosse la reale causa di quei dolori.Il 15 gennaio era stata visitata da due dottori ed era stata dimessa per una lombosciatalgia. Le erano stati prescritti degli analgesici, che le avevano momentaneamente attenuato i dolori, ma, finito l'effetto, il ...

Pagelle Milan-Napoli 2-0 - voti Coppa Italia : Piatek sigla la doppietta - che prestazione! Rossoneri di Gattuso dominanti : Il Milan batte il Napoli per 2-0 nei quarti di finale della Coppa Italia di calcio grazie alla doppietta nel primo tempo (11′ e 27′) di un ispiratissimo Piatek. I Rossoneri attendono ora la vincente di Inter-Lazio (le semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno). Andiamo a scoprire tutti i voti della sfida di San Siro. MILAN 7 Donnarumma, 6.5: Bravissimo più volte su Insigne, che aveva cercato la rete. Risponde ...

Pagelle Napoli-Lazio 2-1 - Serie A : Milik - Callejon e Ruiz strepitosi. Partenopei dominanti tra gol e pali : Il Napoli ha sconfitto la Lazio per 2-1 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. Di seguito le Pagelle della partita e i voti ai giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DI Napoli-Lazio 2-1 Pagelle Napoli-Lazio 2-1: Pagelle NAPOLI: MERET: 6,5. Ha compiuto un paio di parate di notevole fattore che hanno dato sicurezza a tutti i compagni, ottima presenza tra i pali ed ennesima prova di ...