' In lento miglioramento' bimba picchiata dal compagno della madre

Bimba pestata - in "lento miglioramento" : 11.22 "E' in lento miglioramento" la Bimba di 22 mesi ricoverata in rianimazione al Bambino Gesù di Roma, dopo essere stata picchiata dal compagno della madre. "I paramentri cardio-respiratori sono stabili. La Bimba è stata estubata, è cosciente e ha ripreso l'attività respiratoria spontanea. La prognosi rimane riservata",spiega il bollettino medico. La piccola era stata portata in ospedale con diverse ecchimosi alla testa. La madre ha prima ...