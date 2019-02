«The First» | serie con Sean Penn per riflettere sui limiti umani

The First con Sean Penn cancellato - quando 50 milioni di dollari non bastano : quando nel 2017 il servizio di streaming americano Hulu ordinò direttamente a serie senza passare per la valutazione del pilot, il progetto di The First tutto probabilmente avrebbe immaginato che ritrovarsi più di un anno dopo a dover prendere la decisione di cancellarlo.Sulla carta aveva tutte le caratteristiche per poter funzionare: una grande star per protagonista come Sean Penn, la sceneggiatura di Beau Willimon reduce da House of ...

The First : Sean Penn è diretto su Marte nella nuova serie : The First Anche Sean Penn, come tanti suoi colleghi di Hollywood, ha ceduto al fascino delle serie tv. L’interprete di Milk e Mistic River è, infatti, il protagonista di The First, telefilm di fantascienza ambientato nel 2030 e disponibile su TimVision. La storia ruota intorno alla preparazione di un team di astronauti per la prima missione dell’uomo su Marte. A capo c’è il capitano Tom Hagerty, interpretato dal due volte premio Oscar. Il ...

The First : 5 cose da sapere sulla nuova serie 'spaziale' con Sean Penn : The First, letteralmente significa il primo (o la prima). E poteva intitolarsi altrimenti la serie che segna il debutto di Sean Penn da protagonista in una produzione tv? Ideata da Hulu e trasmessa in Italia su Timvision in streaming a partire dal 19 dicembre, The First è infatti destinata a passare alla storia almeno per aver fatto capitolare il due volte Premio Oscar Penn. Chissà che a convincerlo non sia stata - sottotraccia - il successo ...

5 cose da sapere su The First - la serie tv con Sean Penn : 1. Non è una serie di fantascienza2. Una serie d’autore3. La prima volta di Sean Penn4. Effetti speciali artigianali5. (Non) piacerà a...Dal 19 dicembre su TimVision, The First è ambientata un decennio più avanti rispetto al nostro ed è la cronaca delle decisioni sofferte e degli stati d’animo tormentati di astronauti, scienziati e responsabili del progetto per spedire i primi uomini su Marte. La prima stagione della serie con Sean Penn creata ...

Cast e personaggi della serie The First con Sean Penn - al cinema il 18 dicembre in anteprima gratuita e poi su TimVision : Sono 30 i cinema italiani che il 18 dicembre trasmettono in anteprima per l'Italia i primi due episodi della nuova serie The First con Sean Penn, disponibile dal giorno successivo in streaming su TimVision. Grazie a NexoDigital, la serie approda al cinema con proiezioni ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti, in 30 sale italiane distribuite tra le maggiori città alla vigilia del debutto in streaming sulla piattaforma di ...

The First serie tv : trama e titoli episodi della prima stagione : Arrivano su TimVision le puntate in italiano della prima stagione di The First, serie tv firmata da Beau Willimon (House of Cards). Ecco di seguito la trama di tutti gli episodi e il promo della serie. DOVE VEDERE GLI episodi IN STREAMING The First serie tv: trama e titoli episodi della prima stagione The First episodio 1X01 Separation. Nel giorno del lancio, l’amministratrice delegata del Vista CEO Laz Ingram e l’equipaggio del ...

The First su TIMVISION (e al cinema) la serie tv con Sean Penn : Il trailer di The First dal 19 dicembre su TIMVISION in Italia e il 18 dicembre al cinema con un evento speciale gratuito. La serie tv creata dallo showrunner di House of Cards con Sean Penn protagonista che racconta la prima missione su Marte. 9 Guarda la Galleria "The First su TIMVISION" prosegui la letturaThe First su TIMVISION (e al cinema) ...

The First dove vedere gli episodi in italiano e streaming su TimVision : THE First dove vedere streaming. Le puntate della prima stagione della serie tv firmata da Beau Willimon (House of Cards) vanno in onda per l’Italia on demand su TimVision. Ecco di seguito tutte le info su dove vedere gli episodi in tv e streaming. SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SULLA SERIE The First trama e cast della serie tv su TimVision Ambientata nel 2030, la serie in 8 episodi racconta la preparazione di un team di astronauti ...

The First - visti i primi due episodi in anteprima - Speciale - : The First scava nelle esistenze dei diretti interessati, proponendo una panoramica che separa gli uomini dai professionisti, dando vita a un dramma che coinvolge la scienza. Anche se questa entra nel ...

The First - Sean Penn protagonista di una serie sbarca su Marte : La nuova frontiera è Marte e la sua conquista è il tema centrale della serie The First che vede insieme un mostro sacro come Sean Penn e l’ideatore di House of Cards, Beau Willimon. The First è disponibile dal 19 dicembre su TimVision dopo una prima visione delle prime due puntate in 30 cinema italiani Martedì 18 dicembre. The First, prima stagione anticipazioni La serie si sviluppa in 8 episodi, ed è ambientata nel 2030. The First ...

The First Tree - recensione : Anche se apparentemente senza significato, i sogni raccontano storie che racchiudono esperienze dalla nostra vita, momenti particolari, felici, infelici, condizioni di forte stress e tanto altro ancora. Sebbene il tutto possa apparire sbiadito e strampalato già pochi minuti dopo il suono della sveglia, i viaggi che compie la nostra mente durante le ore di sonno andrebbero ascoltati con molta attenzione poiché possono dire molto circa la nostra ...