Lettera d’addio e di scuse di Hamsik: «Sognavo di salutarvi con un giro di campo, lo faremo»

(Di giovedì 14 febbraio 2019) Su Instagram l’addio diai tifosi del Napoli.«Napoli ce l’ho tatuato sulla pelle» Per prima cosa mi devo scusare con voi tifosi azzurri: volevo, speravo,dicon un grandediabbracciato dal vostro applauso. Mi avete sempre sostenuto e amato incondizionatamente nei momenti belli o difficili: di questo ve ne sarò sempre grato.“Napoli” ce l’ho tatuato sulla pelle: così come la prima vittoria in Coppa Italia dopo 25 anni. Impossibile dimenticare quella festa ð impossibile dimenticare il momento in cui ho battuto il record di presenze di Bruscolotti o quando ho superato il record di gol in maglia azzurra del DIO del calcio Diego Armando Maradona. Questo mi rende estremamente orgoglioso. Qui a Napoli sono nati i miei 3 figli, napoletani a tutti gli effetti.Ringrazio De Laurentiis, gli allenatori Desidero ringraziare tutti: il ...