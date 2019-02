Il bar che sembra un set di Game of Thrones

Vacanze : ecco gli oggetti che è meglio non imbarcare su una nave da crociera : Il trend delle crociere è in costante aumento, anche in Italia, dove siamo già in altissima stagione di prenotazioni. Quando si programma una vacanza, la prima preoccupazione di molte persone riguarda la valigia, le cose da portare e i limiti sul bagaglio, ma se non si deve prendere un aereo per raggiungere il porto di partenza, nel caso di una crociera si ha la tranquillità di non dover pensare ai chili da non superare o alle restrizioni sui ...

Raggi vuole il daspo per i visitatori barbari - e quelli che vivono a Roma? : (Foto: Getty Images) Non sarà un’impresa facile. Impedire a cittadini (solo stranieri?) di tornare non tanto in Italia quanto a Roma. Cioè di rientrare in città. Dopo che sono stati colti in fragranza o multati per averle mancato di rispetto. Magari per aver vandalizzato qualche monumento, aver grattato via un pezzetto di Colosseo, imbrattato le mura, cavalcato la ricca fauna che adorna le tante fontane della Capitale, sempre più spesso ...

Il libro che imbarazza il Vaticano : "Quella Chiesa omofoba ma abitata da sacerdoti omosessuali" : In uscita "Sodoma", del giornalista e sociologo francese Fréderic Martél: descrive una comunità che si pronuncia contro le persone Lgbt, le unioni civili e le adozioni gay, ma che poi praticherebbe al suo interno comportamenti omosessuali

La cosa che vorrei fare di più a San Valentino è baciarti - barbara D’Urso : La vera e unica lettera d’amore totale un innamorato la scrive solo per il giorno di San Valentino. Certo, il mio è un innamoramento a senso unico. Lei non sa. Però l’uomo che perde il senno per una donna diventa irrazionale, ama e basta. Fatta questa bella e completa premessa, la lettera d’amore pi

bari - paga il biglietto del treno a un migrante e racconta : 'Sono stato straniero anche io' : "Sono stato straniero anch'io e quando sei straniero, due occhi che ti guardano sono la tua salvezza". Commenta così Michele Ciavarella l'episodio che l'ha visto protagonista su un treno a Bari. Dopo ...

DIRETTA/ Arzachena Lucchese - risultato live 0-0 - Lombardo sbaglia un penalty! : DIRETTA Arzachena Lucchese, info streaming video e tv: le due squadre si affrontano nella ventiseiesima giornata di Serie C nel girone A.

bari - paga il biglietto del treno a un migrante e racconta : "Sono stato straniero anche io" : Il giovane non aveva soldi sufficienti per il sovrapprezzo e i controllori volevano cacciarlo dal mezzo. L'episodio ha conquistato i social

Juventus - Allegri sorride : dopo Bonucci in gruppo anche barzagli e Chiellini : TORINO - A due giorni dalla sfida della Juventus contro il Frosinone , sfida valida per la 24ª giornata di Serie A , arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri . dopo Bonucci , che ieri ha ...

Vela – Annunciato il calendario 2019-2020 : le Classi Olimpiche sul Garda di Lombardia : L’italiano Classi Olimpiche 2019 a settembre sul Garda di Lombardia La Federazione Italia Vela ha disegnato il calendario per il 2019 e il 2020: quest’ anno il Campionato Italiano Classi Olimpiche è stato assegnato al Circolo Vela Gargnano, Società Canottieri Garda Salò, UniVela Sailing e Circolo Velico Toscolano Maderno. La base principale sarà ad UniVela Campione nell’alto lago lombardo. Si correrà dall’ 11 al 14 ...

Il silenzio all’arrivo di Kate e William ai BAFTA era così imbarazzante che anche la Duchessa ci ha scherzato su : Come avresti reagito tu? The post Il silenzio all’arrivo di Kate e William ai BAFTA era così imbarazzante che anche la Duchessa ci ha scherzato su appeared first on News Mtv Italia.

Turiste russe ballano sulla barcaccia del Bernini : "Siamo ricche e facciamo quello che vogliamo" : Arroganza e mancanza di rispetto. Così si potrebbero definire gli atteggiamenti di due Turiste russe di domenica 10 febbraio in Piazza di Spagna, a Roma. Come riporta Il Messaggero, le due donne, arrivate nella capitale da Mosca la scorsa settimana, hanno scavalcato la recinzione di protezione della fontana e hanno iniziato a ballare sulle colonne dell'opera del Bernini. Le Turiste, Olga di 40 anni e Anna di 34 anni, hanno anche ...

bari - arrestati killer del netturbino : fu ucciso su ordine dell'amante che era stata lasciata : Una 54enne di Cassano delle Murge fece uccidere l'uomo ingaggiando il genero e altri due con 5mila euro: il dpendente Amiu aveva scelto di tornare con la famiglia