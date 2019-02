Desirée Mariottini | un altro arresto | 21enne accusata di avere ceduto la droga

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 febbraio 2019) C’è unnell’ambito dell’inchiesta sulla morte della sedicenne Desirèe, ritrovata a ottobre senza vita in uno stabile abbandonato di San Lorenzo a Roma. È finita in manette una ventunenne del Botswana. Nella perquisizione sono stati sequestrati metadone e psicofarmaci. Per gli inquirenti avrebbe, in “maniera continuativa e aggravata”, sostanza stupefacente alla sedicenne anche nei giorni precedenti alla sua morte. Sarebbe stata indicata in diverse circostanze e da più testimoni, come una persona che ha “aiutato”a procurarsi ed assumere lo stupefacente all’interno dello stabile abbandonato di via Dei Lucani. Nei giorni scorsi gli inquirenti avevano contestato la prostituzione minorile a uno degli arrestati.La donna è stata rintracciata nel vano lavanderia di uno stabile in borgata Finocchio, alla ...