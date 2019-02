Bologna Così mi distraggo un po’ Tre giorni con Lucio dal 2 al 4 marzo

Bologna - evade due volte dai domiciliari per fame : “Portatemi in carcere così mangio” : La donna di 44 anni era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari ma è evasa ed è stata riportata nella stessa abitazione così è uscita di nuovo e si è diretta dai carabinieri spiegando loro di voler andare in carcere perché non ha cibo in casa e non ha i soldi per procurarsi da mangiare.Continua a leggere