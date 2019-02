Parlamento Ue contro la commissione | no a stop fondi per chi non rispetta vincoli

Dl Semplificazioni - Borghi furioso contro il governo : "Parlamento espropriato" : Attacchi al governo dal democratico Enrico Borghi sul mancato riconoscimento del presidente venezuelano ad interim Juan Guaidò: 'Ci stiamo allineando alle dittature asiatiche e questo non possiamo ...

Venezuela - Ue riconosce Guaidò presidente ad interim/ Voto EuroParlamento contro Maduro - tensione Lega-M5s : Venezuela, Parlamento Ue riconosce Guaidó presidente ad interim: sgarbo a Maduro, 'si tratta solo per l'uscita dalla dittatura'. Scontro Lega-M5s.

Agguato ai 5 stelle all'EuroParlamento : al voto emendamento contro i piccoli gruppi : Gli eurodeputati del Movimento 5 stelle sono furiosi. Si sentono i primi destinatari di un emendamento, al voto in Aula oggi, presentato dal socialista tedesco Jo Leinen e appoggiato dal Ppe e dall'Alde, sebbene non in maniera compattissima, tanto da rendere incerta l'approvazione. Ad ogni modo, l'emendamento è un vero e proprio Agguato per i nuovi gruppi che nasceranno al Parlamento europeo dopo le elezioni del 26 maggio: secondo la ...

Il Parlamento britannico prova a prendere il controllo di Brexit : Oggi i deputati voteranno su una serie di emendamenti che potrebbero portare il governo a cambiare i suoi piani

Brexit - Paul Mason : “Il Parlamento toglierà di fatto al governo il controllo - una crisi costituzionale senza precedenti” : Paul Mason, giornalista e saggista, è uno dei più influenti intellettuali di sinistra britannici. Di estrazione popolare, nel febbraio 2016 ha lasciato il ruolo di caporedattore economia di Channel 4 per essere libero dagli obblighi di imparzialità giornalistica. Influente attivista del Labour di Corbyn, si definisce un social-democratico radicale. Cosa c’è alle radici di Brexit? Il Regno Unito ha sempre avuto una relazione molto distaccata con ...

Esiste una letteratura dimenticata contro il Parlamento e per le élite : ... 1884, dove è contenuta, sia pure embrionalmente, la prima formulazione della cosiddetta 'teoria della classe politica' che è alle origini della moderna scienza politica, italiana e non soltanto. Fu ...

Referendum - Baldelli (FI) scatenato contro M5s-Lega : ‘Siete matti!’. Poi l’ironia : ‘Parlamento sostituito da supermercato’ : Sono in corso alla Camera la discussione e la votazione agli emendamenti sulla legge costituzionale, voluta dal M5s, che introduce il Referendum propositivo. Dopo che la relatrice pentastellata Fabiana Dadone ha annunciato di aver accolto due sub-emendamenti delle opposizioni (Gennaro e Ceccanti del Pd), sono intervenuti i deputati. Uno dei più critici è stato Simone Baldelli di Forza Italia, che dopo aver ironizzato “sulla dismissione del ...

Ue - Parlamento : “Stop fondi a Paesi corrotti che non rispettano Stato di diritto”. Lega vota contro - M5s si astiene : Stop ai fondi strutturali per chi non rispetta lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. A pochi mesi dal via libera all’attivazione dell’articolo 7 contro Polonia e Ungheria – motivato proprio dall’approvazione di leggi contro l’indipendenza della magistratura e i diritti di migranti e minoranze – il Parlamento europeo ha detto sì al progetto ...

Brexit - Parlamento UK boccia mozione sfiducia contro May. La premier sopravvive ad attacco Labour : Dopo la sconfitta storica a Westminster, che ha sonoramente bocciato la sua proposta sulla Brexit concordata con l'Unione europea, la premier Theresa May sopravvive al test della mozione di sfiducia, ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo con l’Ue. Scontro tra Theresa May e Jeremy Corbyn : “Sconfitta devastante” : La Camera dei Comuni ha bocciato, con un significativo scarto, l’accordo raggiunto tra la prima ministra Theresa May e l’Unione europea sulla Brexit, con 432 voti contrari e 202 favorevoli. May ha preso la parola chiedendo alle opposizioni di presentare una mozione di sfiducia al governo e dichiarando che non era stata presentata, dagli avversari politici, nessuna proposta alternativa per l’uscita dall’Ue. Il leader dei ...

Brexit - il Parlamento inglese boccia l’accordo : 432 voti contro - 202 a favore : Servono 318 voti al primo ministro inglese Theresa May per portare a casa l’accordo sulla Brexit. Il voto in programma questa sera alla Camera dei comuni a Londra è un momento storico, ma l’esito più probabile è una bocciatura. Il leader laburista Jeremy Corbin invoca le elezioni generali...

Brunetta contro il reddito di cittadinanza : 'Parlamento eviti scempio economico-sociale' : Con un editoriale su Il Giornale del direttore Alessandro Sallusti, il deputato ed accademico forzista Renato Brunetta ha fatto il punto della situazione sull'approvazione del cavallo di battaglia del M5S, il reddito di cittadinanza. Secondo l'ex capogruppo alla Camera di Forza Italia, questa misura, come non poteva essere diversamente, sarebbe ancora in alto mare. Brunetta: 'Il Governo fa un’operazione di illusione' Per Brunetta, il Governo del ...

Nessuna discussione. La manovra del governo contro il Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest'anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire ...

Regeni - scontro tra Parlamento egiziano e Ue sui diritti umani. Castaldo (M5s) : “Sono in difetto - collaborino per verità” : scontro tra il Parlamento egiziano e quello dell’Unione europea sul caso di Giulio Regeni. La risoluzione adottata giovedì 20 dicembre dall’assemblea di Bruxelles ha provocato la reazione del Cairo che, in una nota, ha attaccato parlando di “interferenze negli affari interni del Paese” e di un giudizio “parziale”. A loro ha replicato il vicepresidente Ue, nonché esponente M5s, Fabio Massimo Castaldo: “Da ...