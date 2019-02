LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi - La recensione

'La PARANZA DEI bambini' vince l'Orso d'argento a Berlino per la miglior sceneggiatura : In un mondo come quello del cinema italiano che da diversi anni non viene insignito di premi internazionali prestigiosi (l'ultimo era stato l'Oscar a "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino nel 2014), fa notizia il fatto che un cast interamente made in Italy sia riuscito a vince re un premio del calibro del l'Orso d'argento per la miglior e sceneggiatura al festival del cinema di Berlino . La paranza dei bambini Il film tratto dall'omonimo romanzo ...

Berlino 2019 - Orso d'argento per La PARANZA DEI Bambini : 'Synonymes' del regista israeliano Nadav Lapid ha vinto l'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2019, come annunciato dalla presidente di giuria Juliette Binoche. Orso d'argento alla regia alla regista tedesca Angela Schanelec, per il film 'I Was at Home, But', mentre François Ozon ha vinto il Gran Premio della Giuria con 'Grâce à Dieu'.Se il cinese 'So Long, My Son' ha vinto i due premi per il miglior attore e la miglior attrice, System Crasher ...