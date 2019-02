Europa League | Ancelotti | «Gli attaccanti devono sbloccarsi | capitano momenti così»

Ancelotti punta l’Europa League : “Vincerla renderebbe la stagione indimenticabile” : E’ giornata di vigilia per il Napoli, che domani scenderà in campo in trasferta contro lo Zurigo nell’andata dei sedicesimi di Europa League. Per Carlo Ancelotti la sfida di domani sarà una “prima volta”: il tecnico di Reggiolo non ha infatti mai giocato prima d’ora nella competizione. Pur dovendo giocare nel torneo in seguito all’eliminazione […] L'articolo Ancelotti punta l’Europa League: ...

Europa League : anche Lazio - Inter e Napoli vanno a caccia della Coppa : Ieri con l’anticipo tra i turchi del Fenerbhace e i russi dello Zenit è tornata in campo l’Europa League ex Coppa Uefa. I turchi si sono imposti 1-0 sui russi con un goal nel primo tempo. Il secondo torneo continentale manca all’Italia da ben 20 anni. L’ultimo successo italiano è datato 1999 e fu il grande Parma di Alberto Malesani a conquistare il trofeo. Il torneo negli ultimi anni è stato vinto quasi sempre dalle spagnole, con l'eccezione due ...

Napoli - Ancelotti : "Se vinciamo l'Europa League stagione indimenticabile" : Esordio assoluto per Carlo Ancelotti in Europa League. Primo avversario del Napoli lo Zurigo . "Vincerla renderebbe la stagione indimenticabile ma non è facile perché è molto lunga - ha spiegato il ...

Insigne : «Che delusione retrocedere in Europa League - ora dobbiamo vincerla» : ZURIGO - Il Napoli è impegnato sul campo dello Zurigo per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa con il mister Carlo Ancelotti alla ...

Europa League - il presidente dello Zurigo : “Napoli favorito” : “Il Napoli ha moltissimi giocatori validi, ma tra tutti Koulibaly è colui che vorrei portare con me in Svizzera. Siamo molto eccitati all’idea di questa partita, onoratissimi di ospitare una squadra come il Napoli e tutti i suoi tifosi”. Sono le dichiarazioni su Radio CRC, da parte di Ancillo Canepa, presidente dello Zurigo alla vigilia della gara di Europa League contro il Napoli: “Ci aspettiamo molto da questo match. Il ...

Inter - Icardi non sarà più capitano. Non convocato per l’Europa League : Inter, Icardi non sarà più capitano. Non convocato per l’Europa League La fascia passerà a Handanovic. La società ha comunicato la decisione in un tweet alla vigilia del match col Rapid Vienna. Al centro della decisione pare ci siano delle frasi della moglie e agente Wanda Nara. Decisione presa d’accordo tra società e ...

Europa League 2019 con Inter - Napoli e Lazio. Formazioni e dove vederla in tv : Arbitro: Tobias Stieler, Germania, In tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 Zurigo-Napoli, segui la diretta dalle 21 Zurigo, 4-2-3-1,: Brecher; WInter, Bangura, Maxso, Kharabadze; Domgjoni, Kryeziu; ...

Rapid Vienna-Inter LIVE - Europa League 2019 : DIRETTA e tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Rapid Vienna-Inter, andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019 di calcio. All’Allianz Stadion della capitale austriaca i nerazzurri affronteranno i padroni di casa nel primo turno a eliminazione DIRETTA della seconda competizione continentale per importanza: i ragazzi di Luciano Spalletti sono stati retrocessi dalla Champions ...

Europa League - Lazio - Luis Alberto : «Il Siviglia è la squadra del cuore - ma voglio vincere» : ROMA - Non sarà un'avventura. Sarà una giornata particolare per Luis Alberto che nei sedicesimi di finale di Europa League ritroverà da grande ex il Siviglia. "E' la squadra del mio cuore, ciò non ...

Inter-Icardi : separati in casa - l'argentino non convocato per l'Europa League : Il matrimonio tra Mauro Icardi e l'Inter, squadra in cui milita oramai da 7 anni, sembra arrivato ad un punto di rottura. La prima punta dopo un avvio sprint in campionato che aveva portato avanti la squadra fino alle prime posizioni e che, a suon di goal, aveva nutrito di speranze i tifosi anche per il passaggio del turno in Champions League, non sembra essersi ancora ripresa dalle vacanze natalizie. Le prestazioni deludenti della squadra si ...

Europa League - Lazio - Inzaghi : «Immobile? Non vogliamo correre rischi» : ROMA - " Più no che sì ". Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Siviglia per i sedicesimi di Europa League e segnato così la molto probabile assenza di Ciro Immobile. ' ...

Inter - con Icardi è rottura : non convocato in Europa League E non è più il capitano|Video : Dopo lo spoglio della fascia, l'attaccante argentino resta anche fuori dalla sfida dei sedicesimi di Europa League. E la sorella di Mauro attacca Wanda

Zurigo-Napoli - tutto quello che c'è da sapere sul match di Europa League 2019 : Dove è possibile guardare Zurigo-Napoli? La sfida tra Zurigo e Napoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport HD, canale 252, e su Sky Sport Uno DTT, canale 382 del digitale terrestre,, ...

Lazio-Siviglia - tutto quello che c'è da sapere sul match di Europa League 2019 : Il match sarà visibile su Sky Sport Arena HD, canale 204, e su Sky Sport HD, canale 253. Quanti sono i precedenti tra le due squadre? Sarà il primo incontro ufficiale tra Lazio e Siviglia. I ...