Anticipazioni serale Uomini e donne | un litigio con la Dionigi avrebbe spazientito Lorenzo

Amici 2019 - Anticipazioni 9 febbraio : due maglie assegnate per il serale a... : Andrà regolarmente in onda, domani, dalle 14.10 circa, l'appuntamento con il pomeridiano di Amici, su Canale 5. E, ci sono due importanti assegnazioni, come emerso dalle anticipazioni della puntata registrata. Attenzione agli spoiler, a seguire...Dopo l’ingresso al serale del ballerino di origini cubane Rafael Quenedid Castro, sono il ballerino classico Vincenzo Di Primo e la cantante Tish a conquistare la maglia che garantisce loro la ...

Anticipazioni Amici 18 : Tish e Vincenzo al serale - Alessandro Casillo in sfida : Con qualche giorno d'anticipo rispetto al solito, a Cinecittà è stato registrato un nuovo speciale di Amici 18, quello che sarà trasmesso in tv sabato 9 febbraio. Il blog "Vicolo delle News" è stato il primo a rendere pubbliche le Anticipazioni di quello che è successo in studio poco fa: Tish e Vincenzo sono stati ammessi alla fase serale, Miguel e Federica hanno vinto le loro sfide, Alessandro Casillo è a rischio eliminazione per aver ottenuto ...

Il Segreto - puntata serale/ Anticipazioni 5 febbraio : Fernando e Julieta pronti a scoprire la verità : Il Segreto, puntata serale 5 febbraio: Isaac confessa ad Elsa di essere il padre del figlio che aspetta Antolina, Maria torna a Puente Vejo?

Anticipazioni Il Segreto e Una Vita oggi : il ritorno della puntata serale su Rete 4 : Buone notizie per i telespettatori de Il Segreto e Una Vita che questa sera potranno nuovamente seguire il graditissimo episodio speciale su Rete 4. La scorsa settimana Mediaset aveva deciso di sospendere tale appuntamento per eVitare la rivalità con La Dottoressa Giò, trasmessa eccezionalmente di martedì. In molti si erano detti delusi per questa decisione, soprattutto considerando che gli ascolti delle due serie iberiche erano stati positivi ...

Uomini e Donne - Anticipazioni serale : la sorpresa di Aldo e Alessia : anticipazioni Uomini e Donne, al Serale anche Alessia e Aldo: la coppia fa sognare i fan Cosa abbiamo scoperto con le ultime anticipazioni del Serale di Uomini e Donne? Che ci saranno anche Alessia Cammarota e Aldo Palmieri. Sono prontissimi per partecipare alla registrazione della scelta di Teresa Langella. Da questo si capisce che ci […] L'articolo Uomini e Donne, anticipazioni Serale: la sorpresa di Aldo e Alessia proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Amici 18 : Marco Alimenti eliminato definitivamente - Rafael è già al serale : Venerdì 1 febbraio è stato registrato lo speciale di ''Amici'' che andrà in onda sabato 2 febbraio su Canale 5. Le Anticipazioni che trapelano dallo studio, fanno sapere che ci sono state sia belle che brutte notizie per gli allievi della scuola. Marco Alimenti e il latinista Samuel hanno perso le sfide che avevano in programma, perciò hanno dovuto abbandonare il talent. Mowgly e Jefeo, invece, hanno avuto la meglio sui loro avversari e sono ...

Uomini E Donne Anticipazioni del Serale : Tina - Gemma - De Lellis e tutti gli ospiti : Al via, venerdì 15 febbraio, alle 21.10 su Canale 5, ‘Speciale Uomini e Donne: La Scelta’, primo dei tre appuntamenti con il docu reality prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, che svelerà in prima... L'articolo Uomini E Donne Anticipazioni del Serale: Tina, Gemma, De Lellis e tutti gli ospiti proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Una Vita - puntata serale/ Anticipazioni 22 gennaio : il piano di Arturo contro Elvira : Una Vita, puntata serale 22 gennaio: Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.

UNA VITA - PUNTATA SERALE/ Anticipazioni 22 gennaio : Carmen rifiuta Jacinto - duro colpo per il latin lover : Una VITA, PUNTATA SERALE 22 gennaio: Elvira non rinuncia a Simon mentre Blanca fatica a rinunciare a Diego nonostante il matrimonio con Samuel.