Pari tra Bologna e Genoa | ma la cura Mihajlovic funziona

Bologna - l'effetto Mihajlovic spegne il Genoa : 1-1 al Dall'Ara - Pari tra i rimpianti : Un piccolo mattoncino ancora per il Bologna a voler vedere il bicchiere mezzo pieno, un’occasione sprecata secondo i più pessimisti. L’effetto Mihajlovic , dopo la vittoria a San Siro con l’Inter, produce stavolta solo un pari interno con il Genoa al termine di una gara bipolare, con gli emiliani inc

Mondiali di Are - discesa : Pari s a caccia del secondo oro. Tracciato accorciato : Ai Mondiali di Are, Dominik Paris può scrivere la storia ed entrare nella leggenda. Con un successo nella disc esa, lo sciatore italiano conquisterebbe il doppio oro iridato dopo quello al SuperG: ...

La guerra diplomatica tra Roma e Parigi rischia di danneggiare l'economia nostrana : La guerra diplomatica in atto tra due tra i principali Paesi fondatori dell'Unione Europea, Italia e Francia, che si sta protraendo ormai da mesi, non accenna a diminuire e, se da un lato Mattarella invita il governo gialloverde a ricucire rapporti amichevoli con i cugini d'Oltralpe, dall'altro Giuseppe Conte, il presidente del Consiglio cerca di rassicurare il Capo dello Stato ammettendo che la relazione tra i due Stati non è assolutamente in ...